前代未聞の共依存ボディ・ホラー『トゥギャザー』が早くも配信決定

気鋭の映画会社NEONが異例の大型契約で配給権を獲得した話題のホラー映画『トゥギャザー』が、U-NEXT（ユーネクスト）にて先行レンタル独占配信されることが決定した。

“別れられない恐怖”で破格の衝撃と共感！『トゥギャザー』

『パラサイト 半地下の家族』などカンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞作の北米配給権を6年連続で獲得し、その確かな審美眼で映画ファンから厚い信頼を置かれる気鋭の配給会社NEON。全米大ヒットを記録したホラー映画『ロングレッグス』に続いて彼らが目を付けた本作は、サンダンス映画祭でのワールドプレミア上映で大反響を呼び、争奪戦の末に米国配給権を獲得した話題作だ。

恐怖映画のサブジャンルであるボディ・ホラーの〈身体の突然変異〉と恋愛の〈共依存〉を融合させ、倦怠期に差しかかったカップルがたどる想像を絶する運命を映し出している。超自然的な身体の変異現象に見舞われた男女がシュールで皮肉な極限状況に陥ってしまう姿を描く映像世界は、予想のはるか斜め上を行くスリルとサプライズ、ブラックユーモアが満載となっている。

本作は恋愛の深層心理をリアルに追求し、あらゆる観客を「キモイけど笑える」「イタイのに目が離せない」と唯一無二の映画体験に引きずり込む。破格の衝撃性と共感度の高さを絶妙のバランスで両立させ、比類なきオリジナリティーを獲得した〈共依存ボディ・ホラー〉をいち早くU-NEXTで楽しむことができる。

『トゥギャザー』あらすじ

長年連れ添ってきたミュージシャン志望のティムと小学校教師のミリーは、住み慣れた都会を離れ、田舎の一軒家に移り住む。ところが森で道に迷い、不気味な地下洞窟で一夜を過ごした直後から、二人の穏やかな日常が暗転する。ティムは突然意識が混濁し、身体が勝手に暴走する奇妙な症状に悩まされ、気持ちがすれ違いがちだったミリーとの関係が危うく揺らぎ出す。やがて、その異変はミリーの身にも勃発。目に見えない磁力に引き寄せられるかのように互いを求め合うその想像を絶する現象は、二人が一緒に育んできた愛と人生すべてを侵蝕していくのだった…。

『トゥギャザー』はいつ配信する？

『トゥギャザー』は2026年5月1日（金）0：00よりU-NEXTで先行レンタル独占配信スタート（399円（税込）／2日間）。（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.