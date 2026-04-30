INI「日プ新世界」サプライズ登場 新たなチーム決め方法に練習生困惑
【モデルプレス＝2026/04/30】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（Leminoにて独占配信中）の第6話が4月30日に配信される。
【写真】「日プ」課題曲「作詞担当？」推測されている7人組グループメンバー
今夜配信される第6話では、第1回順位発表式を勝ち抜いた50人の練習生たちによる、新世界ポジション評価が幕を開ける。予告映像では、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカから、これまでにない新たなチーム決め方法が告げられ、練習生たちが激しく困惑する一幕も。自らの武器を証明するために「選ぶ側」と「選ばれる側」に分かれるその様子は緊張感に満ちており、それぞれの思惑が交錯する人間ドラマが展開される。
さらに今回は「101 SPECIAL BUDDY」として、INIのメンバーがサプライズ登場。同じオーディションを勝ち抜いた経験を持つ先輩として、INIのメンバーたちが練習生たちの悩みにどう寄り添い、どのようなエールを贈るのか。（modelpress編集部）
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◆“新世界ポジション評価”開幕
今夜配信される第6話では、第1回順位発表式を勝ち抜いた50人の練習生たちによる、新世界ポジション評価が幕を開ける。予告映像では、国民プロデューサー代表のディーン・フジオカから、これまでにない新たなチーム決め方法が告げられ、練習生たちが激しく困惑する一幕も。自らの武器を証明するために「選ぶ側」と「選ばれる側」に分かれるその様子は緊張感に満ちており、それぞれの思惑が交錯する人間ドラマが展開される。
さらに今回は「101 SPECIAL BUDDY」として、INIのメンバーがサプライズ登場。同じオーディションを勝ち抜いた経験を持つ先輩として、INIのメンバーたちが練習生たちの悩みにどう寄り添い、どのようなエールを贈るのか。（modelpress編集部）
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