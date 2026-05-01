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「不具合レベル」新型クラウンエステートRSは買う前に要確認！オーナーが明かす“後悔しないため”の残念なポイント7つ

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クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【アレが一番気になる…】新型クラウンエステートRS納車後に分かったココが残念7つ! コレが許せれば買い! 内装･充電･加速･車中泊･ラゲッジなどオーナーの正直レポート! | CROWN ESTATE」を公開した。トヨタの新型クラウンエステートRS（PHEVモデル）の納車後に判明した不満点を7つ挙げ、同車の価格に見合った価値やPHEVとしての実用性に対する率直な評価を提示している。



ワンソクTube氏は、800万円を超える同車の総額に対し、内装の質感やPHEVならではの特別感が不足している点を重視してレビューを展開する。



特に問題視したのは、ドアを閉めた際に響くカン高い音だ。実際にドアを開閉して高い金属音が鳴る様子を示し、パノラマルーフの柱が干渉して発生していると分析。「不具合レベル」と厳しく評価している。また、内装についても、「他のクラウンシリーズと変わり映えがしない」と言及。クラウンセダンより高価であるにもかかわらず、素材の質感やアンビエントライトの乏しさなど、高価格帯の車両としての演出不足を嘆いた。



さらに、PHEVの実用性に関しても独自の視点を展開する。自身の遠出が多いライフスタイルにおいては、バッテリーが尽きると「ただの重いハイブリッドカーになってしまう」と述べ、他社のPHEVと比較しても電動感が弱いと指摘した。



また、エステートという名称から期待される積載性についても言及。車中泊は快適にこなせると評価する一方で、後部座席の分割方式に触れ、長尺物を積む際の利便性が損なわれる点に惜しさを滲ませた。内装カラーがグレイッシュブルーの1色しか選べないことにも触れ、オーナーとしての選択肢の狭さを指摘している。



クラウンエステートRSは日常の短距離移動には適しているものの、全体的な特別感の乏しさから「ハイブリッドの方が満足度は高そう」と総括。読者がPHEVモデルを検討する際は、自身の用途や価格差に見合う付加価値が備わっているかを慎重に見極めるべきだという視点を提示した。