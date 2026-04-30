安藤優子、さらりユニクロ着こなしす“大人コーデ”に「カッコいい」声
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が30日、自身のインスタグラムを更新。プチプラアイテムを織り交ぜたこの日のコーデを紹介した。
【写真】白ワイドP＆リブTシャツ…ユニクロ着こなす安藤優子のコーデ
投稿で「本日は学研TVの収録へ」「ひんやりしている東京。リブのロングTを重ねて着てみました！」と説明。「白のリブTは#uniqlo ､モカベージュのリブTは#muse 白いワイドパンツUNIQLO」「合わせたスリッポンは#コールハーン 行ってまいりまーす」と元気よくコメントし、「タンちゃんは事務所スタッフと女子会留守番です！」とつづった。この投稿に「カッコいいです」などのコメントが寄せられた。
安藤は23日にも、ユニクロのTシャツを合わせたコーデを披露しており、「カッコいい」「シンプルカジュアルコーデが本当にお似合い」「素敵なデニム姿」「上品な大人カジュアル」などの声が寄せられていた。
【写真】白ワイドP＆リブTシャツ…ユニクロ着こなす安藤優子のコーデ
投稿で「本日は学研TVの収録へ」「ひんやりしている東京。リブのロングTを重ねて着てみました！」と説明。「白のリブTは#uniqlo ､モカベージュのリブTは#muse 白いワイドパンツUNIQLO」「合わせたスリッポンは#コールハーン 行ってまいりまーす」と元気よくコメントし、「タンちゃんは事務所スタッフと女子会留守番です！」とつづった。この投稿に「カッコいいです」などのコメントが寄せられた。
安藤は23日にも、ユニクロのTシャツを合わせたコーデを披露しており、「カッコいい」「シンプルカジュアルコーデが本当にお似合い」「素敵なデニム姿」「上品な大人カジュアル」などの声が寄せられていた。