「歩くだけで輝きを放てるって凄い」長友佑都の妻、中田英寿に感激！妹の平祐奈も入った超貴重な４ショット披露
長友佑都を夫に持つ女優の平愛梨さんが４月29日、インスタグラムを更新。日本代表のスーパーレジェンド、中田英寿氏が中心となって開催していたイベントに参加したと報告した。夫と、妹で女優の平祐奈さんの３人で出掛けたという。興奮気味にこう綴った。
「夫が『一緒に行こう』と私と妹を連れてってくれた先は中田ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベント『CRAFT SAKE WEEK』。たくさんの行列で賑わう中、ヒデさんがふらっと目の前に登場された‼︎‼︎‼︎‼︎初めましての私は、夫からヒデさんの偉大さを聞いてたので起立しちゃいました‼︎ご挨拶させて頂けて大変嬉しかったです‼︎‼︎いつまでも歩くだけで輝きを放てるって凄いなーと思いました」
長友と中田氏は共にイタリアのセリエAで活躍。先輩後輩で話が弾んだようだ。
「ヒデさんとお話しする夫が自然な笑みで楽しそうで『久々にこんな満面に笑う姿を見たなー』とすごく嬉しかった。妹もヒデさんにツッコミなんてしちゃってヒヤヒヤするよ‼︎とても優しくて渋くて面白くて楽しくて思ったより長居しちゃいました!!」
平愛梨さんは貴重な４ショットも公開。フォロワーから「素晴らしい写真！」「凄い経験されましたね」「ヒデさんと長友さんとか最高だな〜」「そっと手を添えてる愛梨ちゃん。可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新旧日本代表レジェンド＆姉妹女優！超貴重な４ショット
「夫が『一緒に行こう』と私と妹を連れてってくれた先は中田ヒデさんがオーガナイザーを務める日本酒イベント『CRAFT SAKE WEEK』。たくさんの行列で賑わう中、ヒデさんがふらっと目の前に登場された‼︎‼︎‼︎‼︎初めましての私は、夫からヒデさんの偉大さを聞いてたので起立しちゃいました‼︎ご挨拶させて頂けて大変嬉しかったです‼︎‼︎いつまでも歩くだけで輝きを放てるって凄いなーと思いました」
長友と中田氏は共にイタリアのセリエAで活躍。先輩後輩で話が弾んだようだ。
平愛梨さんは貴重な４ショットも公開。フォロワーから「素晴らしい写真！」「凄い経験されましたね」「ヒデさんと長友さんとか最高だな〜」「そっと手を添えてる愛梨ちゃん。可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新旧日本代表レジェンド＆姉妹女優！超貴重な４ショット