マウスコンピューターは、4月30日より開催中の「AmazonスマイルSALE」において対象製品をお買い得価格で販売している。開催期間は5月3日23時59分まで。

セール対象製品には、NVIDIA GeForce RTX 5060とインテル Core i5 プロセッサー 14400Fを搭載し、ゲームプレイから動画配信まで多種多様な用途で活躍するゲーミングデスクトップPC「G TUNE DGI5G60B71SJW116AZ」や、ストリーミング動画の視聴やオンラインミーティングなどカジュアルに使える14型モバイルPC「mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ」などがラインナップしている。

G TUNE DGI5G60B71SJW116AZ

OS：Windows 11 Home

CPU：インテル Core i5 プロセッサー 14400F

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060

メモリ：16GB(8GB×2)

M.2 SSD：1TB(NVMe Gen4×4)

保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート

セール販売価格：249,800円

mouse A4A5U01SR1SIW1104AZ

OS：Windows 11 Home

CPU：AMD Ryzen 5 7430U プロセッサー

GPU：AMD Radeon グラフィックス

メモリ：16GB(8GB×2)

M.2 SSD：500GB(NVMe)

保証：3年間センドバック修理保証/24時間365日国内電話サポート

セール販売価格：113,980円