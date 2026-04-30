ガストは、4月23日より開催している「ガスト×ポケモン 30 周年キャンペーン」について、オリジナルグッズ「ゆらゆらアクリルスタンド」の後日引き換え対応を発表した。

「ガスト×ポケモン 30 周年キャンペーン」は、ガスト全店で展開している「ポケモン」をイメージしたメニューと体験が楽しめるキャンペーン。特別メニューを注文するとオリジナルグッズがもらえるが、そのなかで「ゆらゆらアクリルスタンド」の品切れが発生しており、今回その後日引き換え対応が発表された。

後日引き換えの対象となるのは、4月29日から5月6日の期間中、オリジナルグッズ付き対象メニューを注文し、「ゆらゆらアクリルスタンド」を受け取れなかった場合。会計時に紙のレシートを受け取り、引き換え期間中にレシートを持参することで店舗にて受け取れる。引き換え期間は6月6日から6月30日。

対象メニューは以下の通り。ただしオリジナルグッズ付きメニューがすべて品切れとなった場合は、「ゆらゆらアクリルスタンド」の配布および後日引き換え対応も終了する。また後日引き換えも数量限定となっているため、期間内に数量に達した場合は引き換え対応を終了する場合がある。

対象メニュー（オリジナルグッズ付きメニュー）：

・ピカチュウのしっぽカッター付きホイル包みチーズ IN ハンバーグ 1,299 円（税込 1,429 円）

・ヒトカゲの”ほのおのうず”ミートソースパスタ 1,099 円（税込 1,209 円）

・フシギダネの”はっぱカッター”タコライス 1,099 円（税込 1,209 円）

・ゼニガメの”なみのり”かき氷サンデー 799 円（税込 879 円）

・ビーフ 100％粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ＆ライス・ポタージュ＆ドリンクバーセット(グッズ付き) 1,599 円（税込 1,759 円）

・ねぎとろ丼(味噌汁・漬物付き)＆ドリンクバーセット(グッズ付き) 1,299 円（税込 1,429 円）

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

※店内飲食限定です

※写真はイメージです

※対象期間は予定、予告なく終了する場合がございます

※10時30分からの販売となります

※22時以降にご注文のお客さまには深夜料金10％を加算させていただきます

※0時以降は販売していないメニューがございます

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

※オリジナルグッズ付きメニューは、1商品につき、おひとり様1品までの販売とさせていただきます

