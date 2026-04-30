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YouTubeチャンネル「りーちゃんねるBRZ‎」が、「【簡単DIY】BRZの内装外して“光るシフトパターン”を取り付けた結果…!?【BRZ/GR86 YR-Advance】」と題した動画を公開している。純正仕様では何もないシフト周りの中央部分に、YR-Advance製の「光るシフトパターン」をDIYで取り付ける様子を紹介している。



動画で紹介されたのは、BRZ/GR86のマニュアル車に対応したカスタムパーツ。純正ではスイッチ類がなく空きスペースとなっている部分に、シフトパターンの表示を追加できる。出演者のりーちゃんは「真ん中のところにボタンがなくて、ずっと寂しいなと思ってた」と語り、このカスタムで内装の見た目をパワーアップさせたいと意気込みを見せた。



作業は、まずサイドブレーキのカバーやエアコン下のパネル、シフト周りのパネルといった内装パーツを順番に取り外すところから始まる。YR-Advance製品には写真付きの分かりやすい説明書が付属しており、初心者でも手順を確認しながら進められるという。パネル類を全て外したら、センターコンソールの裏側にあるネジを外し、純正のスイッチユニットを取り出す。



ユニットから配線のカプラーを抜き、純正スイッチを取り外したら、新しい「光るシフトパターン」に交換。カプラーを接続し、逆の手順でパネル類を元に戻していけば作業は完了だ。りーちゃんは、ネジを落としそうになり「怖すぎる」と声を上げる場面もあったが、一つ一つの作業を慎重に進め、無事に取り付けを終えた。



全てのパーツを元に戻し、ヘッドライトを点灯させると、シフトパターンが赤く点灯。元々シルバーだったボタンが黒に変わり、内装に統一感が生まれた。りーちゃんは「BRZの他の赤いランプとの相性もね、バッチリです！」と満足げな様子を見せた。このカスタムは、手軽に内装の雰囲気を一新し、ドライブの満足度を高める選択肢の一つとなりそうだ。