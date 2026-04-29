お散歩から帰ってきてお庭で足を洗ってもらうのを待つ秋田犬さんたち。まるでパーティー会場！？思わず目を引かれる華やかな光景が話題になっているのです。

ずっと見ていたくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で250万回を超えて表示されており、8.9万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：散歩後、足を洗ってもらうのを待つ3匹の秋田犬→首輪がピカピカに光り…まるで『パレードのような光景』】

散歩後、足を洗ってもらうのを待つ大型犬たち

Xアカウント『@kodomo4dog5』に投稿されたのは、足を洗ってもらうのを待つ秋田犬さんたちのお姿。

この日も元気いっぱい、飼い主さんと共にお散歩を楽しまれていたという秋田犬さんたち。お家に到着し、順番に足を洗ってもらうのを待機している光景が話題になっているのです。

まるで『パーティー会場のような光景』に反響

各々、のんびりとお行儀良く待っていたという秋田犬さん。しかし、ピカピカ光る首輪の反射が相まって…なんだかパーティー会場を思わせる、華やかな光景が爆誕してしまっていた模様。

それぞれとても穏やかで落ち着いた様子なのにも関わらず、なぜか『パリピ』『パーティー』『エレクトリカルパレード』『ゲーミングチーム』『イルミネーション』などのワードを彷彿とさせるその光景は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

ちなみにピカピカ首輪はもちろん安全に配慮された愛犬用のものであり、普段のお散歩中は穏やかな点灯モードにされているため、目への負担についても心配はないとのこと。

この投稿には「なぜか少し気分がアゲアゲになりますね」「愉快な仲間たち」「デコトラのミーティングみたい」「真っ白ボディにイルミネーションが映えますね～！」などのコメントが寄せられています。

大迫力！秋田犬家族の日常が大人気

「こゆき」ちゃんと「だいち」くん、そしておふたりの間に誕生した「クルミ」ちゃん、「カナ」ちゃん、「こうたろう」くんの秋田犬家族さん。

大迫力のお出迎えや、次女さんとの尊いやり取りなど、個性溢れる日常はあまりにも微笑ましく、愛くるしいもの。

ご家族に溺愛されながら、それぞれの個性を大切にのびのびと幸せに暮らす秋田犬家族の日常は、日々秋田犬の魅力を余すことなく発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kodomo4dog5」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。