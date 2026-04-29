お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（50）に配信されたABEMA「時計じかけのマリッジ 」（火曜後10・00）に出演。理想だと思う芸能人夫婦を明かした。

番組はこれまで恋愛には自信ありだった3人の女性が、30日後の結婚式に向けて、男性30人の中から結婚相手を見つける婚活プログラムに挑む婚活リアリティーショー。

理想の夫婦像について話が及ぶ中、お笑いコンビ「エルフ」の荒川から「高橋さんは（素敵な夫婦が）いらっしゃるんですか？」と質問。高橋は「誰やろな」と悩みつつ「なんか長友（佑都）さんと平愛梨ちゃんいいな、って思う」と明かした。

その理由を聞かれ、「愛梨ちゃんが子供が4人いて、全員男の子やねんけど、最終的には男の子やから絶対みんな家を出ると。だから子供が一番じゃなくて、ずっといつまでも長友さんのことが一番やねんて」と説明。これに、女優の夏菜も「え〜素敵！涙出ちゃう」と感激しきり。

さらに、高橋は「いつか2人に戻るから、絶対長友さんのことを一番って思って、子育ても4人もしているって言っていたし、サッカーのことも、長友さんも素直にアドバイスを愛梨ちゃんから受けたりする話とか聞いていても、素敵な夫婦やな、おもろいなと思って」と話した。

高橋は2022年12月に、16歳年下のタレント、清水みさとと結婚した。