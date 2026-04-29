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阿諏訪泰義のYouTubeチャンネル『阿諏訪泰義の“あすわ我が味”』が、「【刺身アレンジ】薬味どっさり“米なし海苔巻き”がうますぎる」と題した動画を公開しました。



動画では、ご飯を使わないヘルシーな海苔巻きのレシピを紹介しています。



前半では、聞き手共演者のの思い出の味「薬味たっぷりお刺身」を再現。アジの刺身の上に、大葉、ネギ、みょうが、カイワレなどの薬味をお刺身が見えなくなるほどどっさりと乗せ、ごまとポン酢をかけて完成。



「ほぼ薬味を食べているぐらいの感覚」という一品は、シンプルながらも大人の味わいでお酒が進むと絶賛しています。



後半では、この思い出の味を阿諏訪流にアレンジした「アジの薬味巻き」の調理に取り掛かります。



最大のポイントは、お米を使わずに薬味と刺身だけで巻くこと。刺身の端材などを「きざみわさび」と醤油で軽く和えて漬け風にするのが阿諏訪流です。



「お酒に合うおつまみは、鼻に抜ける風味の余韻が長ければ長いほどお酒が進む」と、生姜ではなくあえてわさびを使用する理由を語りました。



軽く炙った海苔に、漬けにした刺身、たっぷりの薬味、そして食感を良くするきゅうりの千切りを乗せて巻いていきます。



野菜の水分を吸って海苔のパリパリ感がなくならないよう、「ギュッとやりすぎない」のが巻く時のコツです。



完成した「アジの薬味巻き」は、ご飯がないため満足感がありながらもヘルシー。「世の中の居酒屋の皆さんにぜひ採用してもらいたい」と太鼓判を押すほどの仕上がりになりました。



いつものお刺身がワンランク上の極上おつまみに変わるアレンジレシピ。今夜の晩酌のお供に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・お好みの刺身 適量

・大葉 適量

・ネギ 適量

・みょうが 適量

・カイワレ 適量

・きゅうり 適量

・海苔 1枚

・きざみわさび 適量

・醤油 適量



［作り方］

1. ネギは小口切り、みょうがときゅうりは千切りにする。大葉はそのまま使用する。

2. 刺身をボウルに入れ、きざみわさびと醤油を加えて全体を軽く和え、漬け風にする。

3. 海苔をコンロの火で軽く炙ってパリパリにする。

4. 巻きすに海苔を敷き、漬けにした刺身、ネギ、みょうが、大葉、カイワレ、きゅうりを乗せる。

5. 海苔のパリパリ感がなくならないよう、ギュッと強く握りすぎないように注意しながら巻く。

6. 食べやすい大きさにカットして完成。