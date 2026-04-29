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YouTuberのヅカが、自身のチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」で「東京モノレールで利用者数が一番少ない駅には何があるのか【整備場駅】」と題した動画を公開した。1日の利用者数が約25万人を誇る同線の中で、たった1800人程度しか利用しないワースト1位の整備場駅に焦点を当て、閑散とした駅周辺に潜む思わぬ見どころを紹介している。



動画は、浜松町と羽田空港を結ぶ東京モノレールの中間地点に位置する整備場駅の現状から始まる。同駅はその名の通り、かつて空港の整備場があった場所だ。しかし、1993年に拠点が新整備場駅へ移転したことで過去のものとなり、現在では周辺勤務者以外は観光客が誤って降りてすぐ戻る程度の閑散駅になったとヅカは解説した。



しかし、駅を出て周辺を歩くと、見逃せないスポットが点在しているとヅカは語る。2025年3月末に完成したばかりの「青宙橋」を渡ると、90年代から高速道路として使われていた「羽田可動橋」が出現。大型船のために回転して開閉するシステムだったが、別ルートの開通により27年間停止したままになっている。



さらに歩みを進めると、昭和50年からこの地に立ち続ける「ポンジュース」の巨大ネオン看板が現れる。かつて周辺には多数のネオン看板があったが、現在はこの看板だけが残されているという。



一見すると何もない無人駅の周辺に、巨大な産業遺産や昭和の面影を残す風景が静かにたたずんでいる整備場駅。ヅカは「何もないと思っている場所にこそ、楽しみが潜んでいるのかもしれません」と語り、視点を変えることで見えてくるディープな都市散策の魅力を提示して動画を締めくくった。