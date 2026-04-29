NPB、2025年度引退・戦力外選手の進路調査を公開 169人中144人が“野球関係”へ
NPB（日本野球機構）は27日、ホームページ上で「2025年戦力外／現役引退選手の進路調査結果」を公開した。
【写真】「最高な思い出を作れました!!」写真を添えてファンに感謝を伝えた中田翔
調査の対象人数は、外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く169人（平均年齢：27.2歳／平均在籍年数：6.8年）。
進路内訳は、NPB関係が90人、その他野球関係が54人、野球関係以外が17人、未定・不明が8人となった。
詳細な内訳は下記の通り。
■NPB関係：90人
・選手 10人（5.92%）
・育成選手 48人（28.4%）
・監督・コーチ 3人（1.78%）
・球団職員、チームスタッフ 29人（17.16%）
■その他野球関係：54人
・ファーム参加球団 6人（3.55%）
・独立リーグ 8人（4.73%）
・社会人野球 18人（10.65%）
・海外チーム 17人（10.06%）
・野球解説者・評論家 3人（1.78%）
・その他 2人（1.18%）
■野球関係以外 17人
・一般企業に就職 14人（8.28%）
・自営（家族経営を含む）、起業 3人（1.78%）
・進学・進学希望 0人
・他種目競技に転向 0人
■未定・不明 8人
この結果を見た野球ファンからは「プロからオイシックス、ハヤテに6人はまだしも、社会人野球に18人もいたのは意外」「野球以外に1割しか…人生は野球やめてからの方が長いのに…」「昨年度戦力外の選手の海外挑戦が、過去最高を記録してますね。ここ何年かで、海外リーグへの移籍が増えてますね！」「野球関係以外が、思っていたよりも全然少なかった。やっぱり、どんな形でも野球に携わりたいんだね」「8割が野球関係に残れるのか。それはそれで凄いな」「海外行った人が全体の10%で一般企業の8%よりも多いのはすごいな」「ふみまるちゃん、元気にしていますかね」「戦力外の平均年齢27歳なのか、そりゃそうなんだけど厳しい世界だよなぁ」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「最高な思い出を作れました!!」写真を添えてファンに感謝を伝えた中田翔
調査の対象人数は、外国人選手ならびに同一球団内で育成選手再契約締結選手を除く169人（平均年齢：27.2歳／平均在籍年数：6.8年）。
進路内訳は、NPB関係が90人、その他野球関係が54人、野球関係以外が17人、未定・不明が8人となった。
詳細な内訳は下記の通り。
・選手 10人（5.92%）
・育成選手 48人（28.4%）
・監督・コーチ 3人（1.78%）
・球団職員、チームスタッフ 29人（17.16%）
■その他野球関係：54人
・ファーム参加球団 6人（3.55%）
・独立リーグ 8人（4.73%）
・社会人野球 18人（10.65%）
・海外チーム 17人（10.06%）
・野球解説者・評論家 3人（1.78%）
・その他 2人（1.18%）
■野球関係以外 17人
・一般企業に就職 14人（8.28%）
・自営（家族経営を含む）、起業 3人（1.78%）
・進学・進学希望 0人
・他種目競技に転向 0人
■未定・不明 8人
この結果を見た野球ファンからは「プロからオイシックス、ハヤテに6人はまだしも、社会人野球に18人もいたのは意外」「野球以外に1割しか…人生は野球やめてからの方が長いのに…」「昨年度戦力外の選手の海外挑戦が、過去最高を記録してますね。ここ何年かで、海外リーグへの移籍が増えてますね！」「野球関係以外が、思っていたよりも全然少なかった。やっぱり、どんな形でも野球に携わりたいんだね」「8割が野球関係に残れるのか。それはそれで凄いな」「海外行った人が全体の10%で一般企業の8%よりも多いのはすごいな」「ふみまるちゃん、元気にしていますかね」「戦力外の平均年齢27歳なのか、そりゃそうなんだけど厳しい世界だよなぁ」など、さまざまな声が寄せられている。