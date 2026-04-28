プロも一般も利用できる「業務スーパー」。お得な食材が多いと人気ですが、品数が多すぎて何を買っていいか迷う人も多いはず。今回はその中でも、この物価高に対抗できる“コスパ最高”のおすすめ食材やキッチンアイテムを6つご紹介します。

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物価高の今、毎日の食費を少しでも節約したいと思う人も多いでしょう。そのような中で活躍してくれるのが、業務用の食品を扱っている「業務スーパー」。お手頃価格で高品質なものが買えると人気です。

今回はその中でも、特におすすめの「コスパ最高商品」6選をご紹介します。なお、業務スーパーは店舗によって品ぞろえや価格が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

豚焼肉塩だれ 500g


味付けがされていて、フライパンで焼くだけで食べられると人気なのが冷凍の「豚焼肉塩だれ」500g、428円（税込462.24円）。4月いっぱいは、総力祭価格で398円（税込429.84円）です。100gにすると100円以下というお値段。購入して少し解凍されたら小分けにしておくと、お弁当のおかずとしても便利です。

むき枝豆 500g


こちらはコスパもタイパも抜群な食材、冷凍「むき枝豆」500g。値段は228円（税込246.24円）です。豆ご飯やサラダ、ポタージュなど、枝豆を調理する場合はさやからむくという作業が必要ですが、本品は既にむいてあるのでそのまま使うことができます。

生食用 サラダえび 190g


業務スーパーには冷凍のえびが豊富にありますが、その中でも一番お手頃で手間なく食べられるのが「生食用 サラダえび」190g、428円（税込462.24円）です。解凍してそのまま食べられ、プリプリした食感を楽しむことができます。

やわらか角煮カレー 500g


国内グループ工場製造のオリジナル商品「やわらか角煮カレー」500gは、378円（税込408.24円）。2人前となっています。初めて口にした人は、とにかく角煮のやわらかさに驚くはず。カレーはスパイスが効いた奥深い味で、スープカレーのようなサラッとしたテクスチャーなので、グリルした野菜などを入れてもいいでしょう。

ホワイトソース 1kg


グラタンやクリームコロッケ、クリーム系パスタなどさまざまなメニューに使えるホワイトソース。業務スーパーでは1kg入って378円（税込408.24円）です。おすすめしたいのは、お弁当用に小さなグラタンを作るとき。このホワイトソースを小分け冷凍しておくと、少量ずつ使えるので便利です。

プロ好みのラップ 30cm


今SNSでも話題なのが、業務スーパーの「プロ好みのラップ」30cm、338円（税込371.8円）です。パッケージに「よく伸びよくつく！」と書いてあるとおり、薄すぎてラップ同士がくっついてしまったり、厚すぎて食品や食器に密着しにくかったりすることもない、絶妙な厚さです。「業務スーパーのラップを使うとほかは使えない」という人も出てくるほど。

今回は、業務スーパーの中でも特にコスパがいい商品を厳選してご紹介しました。自社工場製品や直輸入品など、幅広く取り扱っている業務スーパーなので、お近くにある人はぜひのぞいてみてくださいね。
(文:矢野 きくの（節約・家事・100円ショップガイド）)