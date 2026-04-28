乃木坂46の増田三莉音（16）が体調不良のため活動を休止することが28日、グループの公式サイトで発表された。

「増田三莉音の活動休止に関するお知らせ」とし、「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」と発表した。

「つきましては、以下のイベント・ライブの出演については、欠席とさせていただきます」とし、4月29日(水)・5月2日(土)開催「リアルミート＆グリート」「リアルサイン会」、5月10日(日)・5月17日(日)開催「オンライン ミート＆グリート」、5月19日(火)〜21日(木)開催「14th YEAR BIRTHDAY LIVEと3つのイベント、ライブを欠席することを案内した。

「以降の活動については、追って公式サイトにてお知らせいたします。ファンの皆様、ならびに関係者の皆様にはご心配をおかけいたしますが、何卒ご理解をいただけますよう、よろしくお願いいたします」とした。

増田は昨年6期生オーディション夏組に合格。今年2月に雑誌「Seventeen」の専属モデルに加入することが発表され、同年3月2日発売の2026年春号に初登場していた。