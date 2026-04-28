愛美が、初の2マンライブ＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞の開催を発表した。

公演は2026年8月8日・9日の2日間、ヒューリックホール東京にて開催。各日異なるゲストを迎え、日替わりで2マンライブが行われる。DAY1には田所あずさ、DAY2には相羽あいなが出演し、BanG Dream!での共演でも知られる愛美との特別なステージを届けるとのこと。

田所あずさ

相羽あいな

また、本公演ではグッズ付きチケットも販売される。特典のTシャツはDAY1・DAY2で異なるデザインとなり、撮り下ろし写真を使用したビジュアルになる予定だ。

なお、チケットの最速先行受付もスタートしているため、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞ 会場：ヒューリックホール東京

DAY1：2026年8月8日（土）開場18:00 / 開演19:00（予定）

出演：愛美・田所あずさ

DAY2：2026年8月9日（日）開場16:00 / 開演17:00（予定）

出演：愛美・相羽あいな ▼チケット料金

・指定席 最前席＋グッズ付チケット ￥25,000円（税込）

※最前席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 前方席＋グッズチケット ￥18,000（税込）

※前方席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 グッズ付きチケット ￥16,500（税込）

※Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）

・指定席 一般チケット ￥11000（税込） ▼チケット情報

FC最速先行：4月28日（⽕）20:00〜5月24日（⽇）23:59

URL：https://fanicon.net/ticket/7702

FC入会方法：https://fanicon.net/fancommunities/5037 ・田所あずさ 最速先行

https://korone.fanbox.cc/posts/11809784

・相羽あいな 最速先行

https://hibikifan.com/contents/1069098 ※受付開始・終了間際は、アクセスが集中し繋がりにくくなる場合もございます。時間に余裕をもってお手続きください。 ▼注意事項

※未就学児入場不可

※電子のみ・特典付チケットはバンドル券がございます。

※手数料はお客様負担となります。予めご了承ください。

※ドリンク代別 ▼お問い合わせ

ライブエグザム：https://www.liveexsam.co.jp/contact/ [主催] キングレコード

[後援] ブシロードムーブ

◾️「ドラマチック逃避行」

2026年4月10日（金）リリース

配信：https://aimi.lnk.to/DramaticTouhikou

※TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ ▼楽曲クレジット

作詞：愛美

作曲：金崎真士(SUPA LOVE)

編曲：島崎貴光 ▼ドラマチック逃避行」配信記念 LINE MUSIC再生キャンペーン

https://aimi.info/news/17277

◾️TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』

TBS、BS11、AT-Xにて放送中 【キャスト】

灰原夏希 役 上村祐翔

星宮陽花里 役 高尾奏音

本宮美織 役 中村カンナ

佐倉 詩 役 山根 綺

七瀬唯乃 役 鈴代紗弓

凪浦竜也 役 鈴木崚汰

白鳥怜太 役 大野智敬

本堂芹香 役 愛美 【スタッフ】

原作 雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）

キャラクター原案 吟

監督 星野美鈴

シリーズ構成 大知慶一郎

キャラクターデザイン 小野ひろみ

美術監督 李 書九

色彩設計 山上愛子

撮影監督 坂井慎太郎

編集 村井秀明

音響監督 立石弥生

音響制作 神南スタジオ

音楽 高尾奏之介

音楽制作 日音

アニメーション制作 スタジオコメット TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイトhttps://haibarakun-anime.com/