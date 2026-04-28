愛美、初の企画ライブ＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞開催決定。DAY1に田所あずさ、DAY2に相羽あいな出演も
愛美が、初の2マンライブ＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞の開催を発表した。
公演は2026年8月8日・9日の2日間、ヒューリックホール東京にて開催。各日異なるゲストを迎え、日替わりで2マンライブが行われる。DAY1には田所あずさ、DAY2には相羽あいなが出演し、BanG Dream!での共演でも知られる愛美との特別なステージを届けるとのこと。
また、本公演ではグッズ付きチケットも販売される。特典のTシャツはDAY1・DAY2で異なるデザインとなり、撮り下ろし写真を使用したビジュアルになる予定だ。
なお、チケットの最速先行受付もスタートしているため、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞
会場：ヒューリックホール東京
DAY1：2026年8月8日（土）開場18:00 / 開演19:00（予定）
出演：愛美・田所あずさ
DAY2：2026年8月9日（日）開場16:00 / 開演17:00（予定）
出演：愛美・相羽あいな
▼チケット料金
・指定席 最前席＋グッズ付チケット ￥25,000円（税込）
※最前席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）
・指定席 前方席＋グッズチケット ￥18,000（税込）
※前方席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）
・指定席 グッズ付きチケット ￥16,500（税込）
※Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）
・指定席 一般チケット ￥11000（税込）
▼チケット情報
FC最速先行：4月28日（⽕）20:00〜5月24日（⽇）23:59
URL：https://fanicon.net/ticket/7702
FC入会方法：https://fanicon.net/fancommunities/5037
・田所あずさ 最速先行
https://korone.fanbox.cc/posts/11809784
・相羽あいな 最速先行
https://hibikifan.com/contents/1069098
※受付開始・終了間際は、アクセスが集中し繋がりにくくなる場合もございます。時間に余裕をもってお手続きください。
▼注意事項
※未就学児入場不可
※電子のみ・特典付チケットはバンドル券がございます。
※手数料はお客様負担となります。予めご了承ください。
※ドリンク代別
▼お問い合わせ
ライブエグザム：https://www.liveexsam.co.jp/contact/
[主催] キングレコード
[後援] ブシロードムーブ
◾️「ドラマチック逃避行」
2026年4月10日（金）リリース
配信：https://aimi.lnk.to/DramaticTouhikou
※TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ
▼楽曲クレジット
作詞：愛美
作曲：金崎真士(SUPA LOVE)
編曲：島崎貴光
▼ドラマチック逃避行」配信記念 LINE MUSIC再生キャンペーン
https://aimi.info/news/17277
◾️TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』
TBS、BS11、AT-Xにて放送中
【キャスト】
灰原夏希 役 上村祐翔
星宮陽花里 役 高尾奏音
本宮美織 役 中村カンナ
佐倉 詩 役 山根 綺
七瀬唯乃 役 鈴代紗弓
凪浦竜也 役 鈴木崚汰
白鳥怜太 役 大野智敬
本堂芹香 役 愛美
【スタッフ】
原作 雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案 吟
監督 星野美鈴
シリーズ構成 大知慶一郎
キャラクターデザイン 小野ひろみ
美術監督 李 書九
色彩設計 山上愛子
撮影監督 坂井慎太郎
編集 村井秀明
音響監督 立石弥生
音響制作 神南スタジオ
音楽 高尾奏之介
音楽制作 日音
アニメーション制作 スタジオコメット
TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイトhttps://haibarakun-anime.com/
関連リンク
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