愛美が、初の2マンライブ＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞の開催を発表した。

公演は2026年8月8日・9日の2日間、ヒューリックホール東京にて開催。各日異なるゲストを迎え、日替わりで2マンライブが行われる。DAY1には田所あずさ、DAY2には相羽あいなが出演し、BanG Dream!での共演でも知られる愛美との特別なステージを届けるとのこと。

田所あずさ
相羽あいな

また、本公演ではグッズ付きチケットも販売される。特典のTシャツはDAY1・DAY2で異なるデザインとなり、撮り下ろし写真を使用したビジュアルになる予定だ。

なお、チケットの最速先行受付もスタートしているため、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜AIMI Presents 2MAN LIVE SHOW『A-GAME』＞

会場：ヒューリックホール東京
DAY1：2026年8月8日（土）開場18:00 / 開演19:00（予定）
出演：愛美・田所あずさ
DAY2：2026年8月9日（日）開場16:00 / 開演17:00（予定）
出演：愛美・相羽あいな

▼チケット料金
・指定席　最前席＋グッズ付チケット ￥25,000円（税込）
※最前席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）
・指定席　前方席＋グッズチケット　￥18,000（税込）
※前方席確約・Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）
・指定席　グッズ付きチケット　￥16,500（税込）
※Tシャツ付き（Tシャツの絵柄はDAY1・DAY2で異なります）
・指定席　一般チケット　￥11000（税込）

▼チケット情報
FC最速先行：4月28日（⽕）20:00〜5月24日（⽇）23:59
URL：https://fanicon.net/ticket/7702
FC入会方法：https://fanicon.net/fancommunities/5037

・田所あずさ 最速先行
https://korone.fanbox.cc/posts/11809784
・相羽あいな 最速先行
https://hibikifan.com/contents/1069098

※受付開始・終了間際は、アクセスが集中し繋がりにくくなる場合もございます。時間に余裕をもってお手続きください。

▼注意事項
※未就学児入場不可
※電子のみ・特典付チケットはバンドル券がございます。
※手数料はお客様負担となります。予めご了承ください。
※ドリンク代別

▼お問い合わせ
ライブエグザム：https://www.liveexsam.co.jp/contact/

[主催] キングレコード
[後援] ブシロードムーブ

◾️「ドラマチック逃避行」
2026年4月10日（金）リリース
配信：https://aimi.lnk.to/DramaticTouhikou
※TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』EDテーマ

▼楽曲クレジット
作詞：愛美
作曲：金崎真士(SUPA LOVE)
編曲：島崎貴光

▼ドラマチック逃避行」配信記念 LINE MUSIC再生キャンペーン
https://aimi.info/news/17277

◾️TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』
TBS、BS11、AT-Xにて放送中

【キャスト】
灰原夏希 役　上村祐翔
星宮陽花里 役　高尾奏音
本宮美織 役　中村カンナ
佐倉 詩 役　山根 綺
七瀬唯乃 役　鈴代紗弓
凪浦竜也 役　鈴木崚汰
白鳥怜太 役　大野智敬
本堂芹香 役　愛美

【スタッフ】
原作　雨宮和希「灰原くんの強くて青春ニューゲーム」（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案　吟
監督　星野美鈴
シリーズ構成　大知慶一郎
キャラクターデザイン　小野ひろみ
美術監督　李 書九
色彩設計　山上愛子
撮影監督　坂井慎太郎
編集　村井秀明
音響監督　立石弥生
音響制作　神南スタジオ
音楽　高尾奏之介
音楽制作　日音
アニメーション制作　スタジオコメット

TVアニメ『灰原くんの強くて青春ニューゲーム』公式サイトhttps://haibarakun-anime.com/

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