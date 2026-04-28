「グ・ラ・メ！〜総理の料理番〜」(テレ朝チャンネル1)

4月期の「リボーン 〜最後のヒーロー」で主演を務め、IT企業の敏腕社長が転落事故をきっかけに下町のクリーニング店の息子に転生する、というファンタジックな設定のもと、1人2役に挑んでいる俳優・高橋一生。巧みな演じ分けが早くも話題となり、第1話から散りばめられた伏線に考察も広がっている。

2015年のドラマ「民王」で注目を集めて以降、「シン・ゴジラ」(2016年)や「カルテット」「おんな城主 直虎」(2017年)、「凪のお暇」(2019年)などを経て、確かな演技力で俳優としての地位を確立した高橋。その後は数々の作品で主演を務め、"憑依型"と称されることもある芝居で、柔和な役から重厚な役どころまで幅広い役を演じてきた。近年では、荒木飛呂彦の漫画「ジョジョの奇妙な冒険」に登場する人気キャラを主人公に据えた「岸辺露伴」シリーズの実写などでも人気を博している。

そんな高橋の演技力は、主演作はもちろんだが、助演でも真価を発揮する。今回は高橋の助演が光る作品の1つとして、2016年7月期に放送された「グ・ラ・メ！〜総理の料理番〜」を挙げたい。

低迷する支持率に悩む内閣総理大臣・阿藤一郎(小日向文世)と総理大臣秘書官の古賀征二(滝藤賢一)。彼らは現状を打破するため、大宰相と呼ばれた吉田茂総理の時代以来、約70年ぶりに"食の外交官"と呼ばれることもある"総理任命の官邸料理人"を復活させようと考えていた。そんな中、会食で訪れた料亭で仲居として働く一木くるみ(剛力彩芽)と出会う。そこで出された1つの料理をきっかけに、くるみに料理人としての才を見出した古賀。仲居として働いていたくるみが本来は料理人だということを知って、古賀は彼女を総理大臣の料理番にスカウトする。こうしてくるみは官邸に入り、国家レベルのゲストたちに料理を振る舞っていくことに。そこにはくるみに敵意をむき出しにする官邸大食堂の料理長・清沢晴樹(高橋)とその部下たちや、一筋縄ではいかぬゲストたちが待ち受けているのだった...。

■プロの静けさを体現した高橋一生の演技が、主人公のドラマティックな活躍を際立たせる

高橋一生が料理人をシニカルに演じた「グ・ラ・メ！〜総理の料理番〜」 (C)西村ミツル・大崎充/新潮社・テレビ朝日・MMJ

剛力が主演を務め、若くして官邸料理人に任命された変わり者のシェフ・くるみを好演している同作。高橋が演じるのは、突然やって来た彼女を敵対視する官邸大食堂料理長の清沢だ。

官邸料理人たちをまとめる自分ではなく、突然やって来たくるみが総理任命の官邸料理人となったのだから、清沢が敵意を抱くのももっともなのだが、2人は料理人という職に対しての考え方でもすれ違う。料理人の役割はあくまで「客に最高のもてなしをすること」であると考える清沢にとって、くるみのように「料理にメッセージを込める」ことは出過ぎたこと。しかし、くるみの言動に振り回されることはなく、清沢はいつ何時も自身の信念を貫くプロフェッショナルとして作中に存在する。

そんな清沢を高橋は、クールな佇まいとシニカルなセリフ回しで演じた。声を張ったり表情を大きく動かしたりということはあえてしない抑制した演技で、清沢が持つ"プロの静けさ"を体現。官邸食堂の現場での緊張感や、プロフェッショナルの格の高さが彼の演技から映し出されている。

また、清沢の心が揺れる場面でも高橋は大きなリアクションをするわけではなく、視線をごくわずかに動かしたり、反応を一拍だけ遅らせたりといったアプローチで、清沢の冷静な顔は保ちながらも心情の機微は細やかに表現した。物語の終盤では清沢もくるみの腕前を認め始めたのでは、と感じられる展開もあるのだが、そんな時も決して劇的な変化があるわけではなく、しかし彼女に向ける清沢の顔つきや口調がほんの少しだけ柔らかくなったことから、彼の心の変化が感じられる。清沢の移り変わる胸の内を、グラデーションのように自然に映し出した高橋の表現力はさすがのものだ。

自由奔放な主人公・くるみとは対照的とも言える存在である清沢。静かながらも鮮烈な彼の存在は、くるみのドラマティックな活躍をさらに際立たせ、物語に奥行きを与える役割を果たしている。助演ながらもストーリーを牽引した高橋の芝居にも注目しながら見ていただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

グ・ラ・メ！〜総理の料理番〜

放送日時：2026年5月5日(火)19:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：剛力彩芽 滝藤賢一 高橋一生 新川優愛 内藤理沙 松尾幸実 片桐仁 三宅弘城 小日向文世

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