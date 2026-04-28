【山梨県】「信玄公の隠し湯」武田信玄誕生の地・積翠寺温泉の魅力とは？ 夜景や昇仙峡、郷土料理も
山梨県甲府市の北部に位置し、要害山のふもとの閑静な場所に湧き出ているのが積翠寺（せきすいじ）温泉です。
ここは戦国時代の名将、武田信玄公が誕生した地と伝えられ、約400年前に信玄公が産湯をつかったといわれる「信玄公の隠し湯」としても全国的に知られています。
泉質は含鉄泉で、武田軍の傷病兵を癒やすために用いられたといわれるほどで、温泉を直接飲む「飲泉」ができるのも大きな特徴です。
甲府盆地の夜景を一望できる高台にあり、自然豊かな環境の中で、かつての英雄たちが愛した名湯に思いを馳せながら静かなひとときを過ごすことができます。
自然を満喫したい方には、観光百選でも高く評価されている「昇仙峡」がおすすめです。切り立った断崖と奇岩が織りなす絶景や、ロープウェイからの眺望を楽しむことができます。
さらに、フルーツ王国・山梨らしく、周辺にはいちご狩りを楽しめる農園も多く、四季折々の新鮮な味覚を味わえるのも魅力のひとつです。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
ここは戦国時代の名将、武田信玄公が誕生した地と伝えられ、約400年前に信玄公が産湯をつかったといわれる「信玄公の隠し湯」としても全国的に知られています。
泉質は含鉄泉で、武田軍の傷病兵を癒やすために用いられたといわれるほどで、温泉を直接飲む「飲泉」ができるのも大きな特徴です。
「積翠寺温泉」周辺には何がある？積翠寺温泉の周辺は、歴史好きにはたまらないスポットの宝庫です。徒歩圏内には、武田信虎が築き信玄も利用した「要害城跡」があり、今も山城の遺構が色濃く残っています。また、車で約5分の場所には信玄公を祭神とする「武田神社」があり、戦国時代の歴史をより深く学ぶことができます。
自然を満喫したい方には、観光百選でも高く評価されている「昇仙峡」がおすすめです。切り立った断崖と奇岩が織りなす絶景や、ロープウェイからの眺望を楽しむことができます。
さらに、フルーツ王国・山梨らしく、周辺にはいちご狩りを楽しめる農園も多く、四季折々の新鮮な味覚を味わえるのも魅力のひとつです。
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