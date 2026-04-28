ほしのあき「久しぶりのゆっくりday」夫とのランチデート2ショットに反響「ラブラブ」「おしゃれな夫婦」
【モデルプレス＝2026/04/28】タレントのほしのあきが4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫とのランチデートを報告し、夫婦ショットを公開した。
【写真】一斉風靡した49歳タレント「おしゃれな夫婦」夫とのランチデート2ショット
ほしのは「ランチデート」とコメントを添え、ナフキンの置かれた皿などが置かれたテーブルに向かい合わせに座った夫でJRAの三浦皇成騎手がメニューを開いている手元が写っている写真を公開。続けて「久しぶりのゆっくりday ランチ→ブラブラ→お茶」と記し、黒でまとめたミニスカートのコーディネートの自身と夫の2ショットを披露した。
これらの投稿に、ファンからは「素敵な夫婦時間」「ラブラブ」「おしゃれな夫婦」「脚長くてスタイル抜群」などの声が上がっている。
ほしのは2011年10月にJRAの三浦皇成騎手と結婚。2012年に長女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】一斉風靡した49歳タレント「おしゃれな夫婦」夫とのランチデート2ショット
◆ほしのあき、ランチデート夫婦ショット公開
ほしのは「ランチデート」とコメントを添え、ナフキンの置かれた皿などが置かれたテーブルに向かい合わせに座った夫でJRAの三浦皇成騎手がメニューを開いている手元が写っている写真を公開。続けて「久しぶりのゆっくりday ランチ→ブラブラ→お茶」と記し、黒でまとめたミニスカートのコーディネートの自身と夫の2ショットを披露した。
◆ほしのあきの投稿に反響
これらの投稿に、ファンからは「素敵な夫婦時間」「ラブラブ」「おしゃれな夫婦」「脚長くてスタイル抜群」などの声が上がっている。
ほしのは2011年10月にJRAの三浦皇成騎手と結婚。2012年に長女を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】