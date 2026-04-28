ほしのあきInstagramより

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【モデルプレス＝2026/04/28】タレントのほしのあきが4月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫とのランチデートを報告し、夫婦ショットを公開した。

【写真】一斉風靡した49歳タレント「おしゃれな夫婦」夫とのランチデート2ショット

◆ほしのあき、ランチデート夫婦ショット公開


ほしのは「ランチデート」とコメントを添え、ナフキンの置かれた皿などが置かれたテーブルに向かい合わせに座った夫でJRAの三浦皇成騎手がメニューを開いている手元が写っている写真を公開。続けて「久しぶりのゆっくりday ランチ→ブラブラ→お茶」と記し、黒でまとめたミニスカートのコーディネートの自身と夫の2ショットを披露した。

◆ほしのあきの投稿に反響


これらの投稿に、ファンからは「素敵な夫婦時間」「ラブラブ」「おしゃれな夫婦」「脚長くてスタイル抜群」などの声が上がっている。

ほしのは2011年10月にJRAの三浦皇成騎手と結婚。2012年に長女を出産している。（modelpress編集部）

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