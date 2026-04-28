NHKがテーマソングを発表

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は6月に開幕する。NHKは、サッカー中継内で使用する「2026 NHKサッカーテーマ」を発表。人気アーティストによる書き下ろし楽曲に、ネット上のファンからは歓喜の声があがっている。

NHKは28日の午前4時過ぎに公式Xにて、「2026 NHKサッカーテーマ」に人気アーティスト、米津玄師が書き下ろした「烏」（からす）を使用することを発表した。5月10日に放送される「サンデースポーツ」内でお披露目。W杯期間中も使用され、大会を盛り上げる。

米津は、公式HPで「長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲がいいだろうか？と思案しながらいろいろ試みた結果、出来上がったのは自分でも拍子抜けするくらい個人的な曲でした」とコメント。

「サッカーという大きな構造の中で、前を見据え屹立し続ける人々が、集団であると同時に健やかなる個人でもあってほしいという願いを元にこの曲を作りました。よろしくお願いします」とつづると、X上のファンからは反響が上がっている。

「『八咫烏（やたがらす）』から来てるのかな」

「おお、本気じゃないですか」

「米津さん めっちゃ嬉しいなぁ」

「初披露が楽しみです！」

「米津さんの新曲もワールドカップも楽しみ」

「さすが米津玄師、タイトルからして解ってる感しかない」

「マジか！2度見した！！！まさか米津さんがサッカーテーマを手掛けるとは」

「サムライブルーに心強い味方」

北中米W杯は6月11日に開幕。日本はグループFに入り、オランダ、スウェーデン、チュニジアと対戦する。



（THE ANSWER編集部）