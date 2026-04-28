4月27日、タレントの壇蜜が都内で行われた香港映画『旅立ちのラストダンス』（アンセルム・チャン監督 5月8日公開）のトークショー付き先行上映会に登場。その近影が話題となっている。

「登壇した壇蜜さんは、『ごきげんよう、壇蜜です。今日は雨パラパラの中、来ていただいてありがとうございます』と、彼女らしい口調で観客に挨拶。遺体保全や修復を行う“遺体衛生保全士”の資格を保有している壇蜜さんは、“祈り”が重要なテーマのひとつとなる本作について『祈りの形というのは世界で違うなと思った。でも祈りはどこの世界にもある概念。香港の儀式と世界観はしっかりと心に響きました』と感想を述べていました。

ブランクを感じさせないコメントでしたが、一方で体調面では心配が残ります。2023年頃から体調を崩していた壇蜜さん。以降休養し、同年内に復帰したものの、入退院を繰り返す生活が続きました。2025年には、長年にわたってレギュラー出演していたラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送）を卒業。表舞台に出る機会は減っていました」（芸能記者）

今回の登壇は、久しぶりの公の場。元気そうな表情を見せた壇蜜について安心の声が多く寄せられたものの、顔が全体的にほっそりとしている感は否めず、X上には《全然、良くなっている様に見えない》《やっぱり痩せすぎ…》など、体調を懸念する声が上がった。

「2023年に最愛の祖母と長年飼っていた猫が亡くなったことで心身の不調をきたしたとされている壇蜜さん。彼女の痩せぶりは当時から心配されていました。しかし、休養が続く中でも時折ブログを更新するなど、発信は続けてきており、元気そうな印象を持っていたファンも多かったのでしょう。

さらに、夫である漫画家の清野とおるさんが、夫婦生活を綴った作品『壇蜜』を発表しており、高い評価を得ています。こうした幸せなニュースもあいまって、壇蜜さんの痩せた姿には意外性があったのかもしれません」（芸能記者）

とはいえ、イベントでは明るい表情を見せていた壇蜜。夫の力も借りて、一段と元気になった姿を見せてほしい。