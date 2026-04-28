この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【世界遺産】富士山の絶景と桜を独占！カワウソたちが忍野八海の散歩を満喫

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Aty」が、「【絶景】朝イチの世界遺産を独占！満開の桜の下を元気に走り回るカワウソの朝活タイム」を公開しました。動画では、カワウソのアティくんとウイちゃんが、早朝の忍野八海を散策し、富士山の絶景や満開の桜を満喫する様子が収められています。



4月半ばのある日、飼い主さんとともにフラッと山梨県までお出かけをしたアティくんとウイちゃん。今回は猫の「にゃん先輩」も一緒です。やってきたのは世界文化遺産・忍野八海。時刻は朝の6時前とあって、まだ観光客の姿もまばらな中、ご一行はほぼ独占状態で散歩を始めます。



まずは富士山の雪解け水が湧き出る川辺を目指して一目散。富士山の湧き水はカワウソにとっても美味しいのか、まるで「やめられない止まらない」という心の声が聞こえてきそうなぐらい、一心にガブ飲みする姿が印象的です。たっぷり水を飲んだ後は、雪化粧の富士山と桜をバックに朝ごはんの鮎を頬張るふたり。こんな最高の「レストラン」でいただく鮎はいっそう美味しく感じられることでしょう！



食後は満開の桜のトンネルをくぐりながら、新名庄川沿いをお散歩。アティくんとウイちゃんは元気いっぱいに土手を走ったり、川に降りて頭から水に突っ込んだり、初めて訪れた忍野八海での新鮮な刺激を存分に楽しんでいる様子でした。



早朝から約2時間に及ぶお散歩を終えて満足したのか、カメラに向かって「どやっ」と誇らしげな顔を見せたアティくん。美しい富士山に満開の桜、美味しい湧き水と三拍子揃った「朝活」は、ふたりにとって最高の思い出となったようです。絶景の世界遺産をカワウソたちと一緒にお散歩しているかのような気分が味わえるこの動画。無邪気に走り回るカワウソたちの姿はもちろん、清らかな水の流れにも癒やされる一本です。