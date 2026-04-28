『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR (LIVE IN 3D)』最新予告編＆新ビジュアル解禁
ビリー・アイリッシュのライブ体験を最先端の3D映像で届ける映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR （LIVE IN 3D）』より、最新予告編と新ビジュアルが解禁された。
【動画】映画『ビリー・アイリッシュ』最新予告
本作は、全公演ソールドアウトとなったワールドツアーを収録し、映画館ならではのスケールで体感できるコンサートフィルム。映画『アバター』シリーズで知られるアカデミー賞（R）受賞監督のジェームズ・キャメロンと、ビリー・アイリッシュ本人が共同監督を務め、3D映像による圧倒的な没入感を実現した。スクリーンの中に広がるのは、まるで最前列に立っているかのような臨場感。これまでにない“新しいライブ体験”が誕生する。
「SHE CHANGED MUSIC. HE CHANGED MOVIES.（彼女は音楽を変えた、彼は映画を変えた）」――そのふたりが、いま「コンサート体験」を再び進化させる。
今回解禁された最新予告編では、共同監督を務めた巨匠ジェームズ・キャメロンとビリー・アイリッシュがライブ演出について話し合う貴重な舞台裏に加え、実際のパフォーマンスシーンも収録。音と映像が一体となった、新たなライブ体験の一端が明らかになる。
あわせて解禁された新ビジュアルは、作品の世界観を象徴する“青”を基調とした印象的なデザイン。これまでにない没入感を予感させる仕上がりとなっている。
さらに、公開を記念して、入場者特典「特製再生紙使用ポストカード」の数量限定配布も決定。通常版、3D版共通の特典として、鑑賞1回につき1人1点が配布される。なお、劇場ごとに数に限りがあり、なくなり次第終了となる。
また、5月1日（4月30日24時）より、各劇場の窓口および公式サイトにて、5月8日〜10日の公開初日から3日間分のチケットが先行販売される。
映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR （LIVE IN 3D）』は、5月8日より全国公開。
【動画】映画『ビリー・アイリッシュ』最新予告
本作は、全公演ソールドアウトとなったワールドツアーを収録し、映画館ならではのスケールで体感できるコンサートフィルム。映画『アバター』シリーズで知られるアカデミー賞（R）受賞監督のジェームズ・キャメロンと、ビリー・アイリッシュ本人が共同監督を務め、3D映像による圧倒的な没入感を実現した。スクリーンの中に広がるのは、まるで最前列に立っているかのような臨場感。これまでにない“新しいライブ体験”が誕生する。
今回解禁された最新予告編では、共同監督を務めた巨匠ジェームズ・キャメロンとビリー・アイリッシュがライブ演出について話し合う貴重な舞台裏に加え、実際のパフォーマンスシーンも収録。音と映像が一体となった、新たなライブ体験の一端が明らかになる。
あわせて解禁された新ビジュアルは、作品の世界観を象徴する“青”を基調とした印象的なデザイン。これまでにない没入感を予感させる仕上がりとなっている。
さらに、公開を記念して、入場者特典「特製再生紙使用ポストカード」の数量限定配布も決定。通常版、3D版共通の特典として、鑑賞1回につき1人1点が配布される。なお、劇場ごとに数に限りがあり、なくなり次第終了となる。
また、5月1日（4月30日24時）より、各劇場の窓口および公式サイトにて、5月8日〜10日の公開初日から3日間分のチケットが先行販売される。
映画『ビリー・アイリッシュ - HIT ME HARD AND SOFT : THE TOUR （LIVE IN 3D）』は、5月8日より全国公開。