結局「これ」に頼っちゃう！【ユニクロ】の“名品ジーンズ”を使った「大人カジュアルコーデ」

毎日コーデで頼りになるのは、幅広いアイテムに合わせやすいジーンズ。コーデに迷ったときの救世主としてきっと活躍してくれます。中でも【ユニクロ】のカーブジーンズは、程よいバギーシルエットで存在感を出しつつ、カーブ型のラインが脚線をきれいに見せてくれるのが魅力。今回はそんなおすすめジーンズを使った、春先のお手本コーデを紹介します。

すっきりトップスでメリハリを意識

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

立体的な形で、さらりと穿くだけでも存在感を発揮するのがこのパンツの魅力。形が印象的だからこそ、トップスはシンプルに抑えてもサマになるのがポイントです。ネイビーのヘンリーネックTを合わせれば、すっきり具合とラフさのちょうどいい好バランスなコーデに。大人にも取り入れやすい、カジュアルなデイリーコーデが完成します。

淡めカラーで春めくスタイルに

ボリューム袖のMA-1にバギーカーブジーンズを合わせた、今っぽいカジュアルスタイル。淡めカラーでまとめることで、春らしく軽やかな印象に仕上がります。ゆったりシルエット同士の組み合わせなので、インナーをトップスINしてすっきりさせるのが着こなしのコツ。足元はあえてパンプスで、カジュアルさの中に女性らしさをプラスすると品良くまとまります。

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writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒業後もファッション企業で約10年就業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーや、ちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきっかけ”になるファッション記事の執筆を目指し、FTNやコーデスナップなどのメディアで活動中。