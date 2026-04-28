36歳・俳優、事務所退所＆俳優引退を電撃発表 理由にも言及「何度も考え自分の人生を…」 『テニスの王子様』などに出演
俳優の小沼将大（36）が27日夜、自身のXを更新。所属事務所を退所し、俳優活動を引退することを発表した。
【写真】引退を発表した小沼将大＆報告全文
小沼は【ご報告】と題した文書を投稿。「いつも応援してくださるファンの皆様、お世話になっている関係者の皆様」に宛て、「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と報告した。
決断の理由については「何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました。決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません」と説明。今後について「そしてこれからの人生もはっきり何をして行くか決まっている訳ではありませんが、今後とも暖かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。
そして最後に「長年、小沼将大に関わって頂いた皆様本当にありがとうございました」と結んだ。
小沼は、1989年8月9日生まれ、茨城県出身。『Fine』（日之出出版）専属モデルやテレビ朝日系ドラマ『甘王の共感スクール』などに出演する一方、主に舞台で活躍。ミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズン（14年）、『新・幕末純情伝』（15年）、舞台『仮面ライダー斬月』-鎧武外伝-（19年）などに出演している。
【写真】引退を発表した小沼将大＆報告全文
小沼は【ご報告】と題した文書を投稿。「いつも応援してくださるファンの皆様、お世話になっている関係者の皆様」に宛て、「この度4月27日を持ちまして小沼将大は株式会社オムニアを退所し、これまでの活動に幕を下ろすことといたしました」と報告した。
決断の理由については「何度も考え自分の人生を今一度見つめ直したく、このような結論に至りました。決して俳優業や活動が嫌いになったわけではありませんし、自分にとってかけがえのない生き方でしかありません」と説明。今後について「そしてこれからの人生もはっきり何をして行くか決まっている訳ではありませんが、今後とも暖かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけた。
小沼は、1989年8月9日生まれ、茨城県出身。『Fine』（日之出出版）専属モデルやテレビ朝日系ドラマ『甘王の共感スクール』などに出演する一方、主に舞台で活躍。ミュージカル『テニスの王子様』2ndシーズン（14年）、『新・幕末純情伝』（15年）、舞台『仮面ライダー斬月』-鎧武外伝-（19年）などに出演している。