36歳・俳優、事務所退所＆俳優引退を電撃発表 理由にも言及「何度も考え自分の人生を…」 『テニスの王子様』などに出演

36歳・俳優、事務所退所＆俳優引退を電撃発表 理由にも言及「何度も考え自分の人生を…」 『テニスの王子様』などに出演