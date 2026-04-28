自身のインスタグラムで披露

女子マラソンの松田瑞生（ダイハツ）が27日、自身のインスタグラムを更新。26日に出場したぎふ清流ハーフマラソンの思い出を投稿した。写真内では髪型をばっさり切った姿を初披露。ファンからも反響が相次いでいる。

松田は「高橋尚子杯 ぎふ清流ハーフマラソンに出場してきました！！！今年も温かい空気に包まれながら走ることができて幸せでした」と報告。大会ホストを務めるシドニー五輪金メダリストの高橋尚子さんとの2ショットも公開し、「今年は高橋さんからのプッシュもあり監督と旦那も一緒に走りました！嬉しかった〜！」とつづっている。

以前は肩よりも長かった髪をベリーショートにまでカット。調整中とあって、レースは10位だったが、「ドーピングの待ち時間に帰ってきた皆さんとハイタッチしに行ったり チャリティーオークションにも参加したりと昨年よりも更に楽しみました！」と充実感を漂わせていた。

本人もハッシュタグで「#ベリーショート初お披露目 #だいぶ好評嬉しみ」と記したニューヘアにはファンも驚き。コメント欄やネット上では「ベリショにびっくり 素敵」「髪切って雰囲気変わりましたねー めっちゃ似合ってる」「わ、わわ！！めっちゃショート！！素敵です！」「ショートカットでより男前になってる」「短髪似合ってる」「別人でわからなさすぎ」といった反響があがっていた。



（THE ANSWER編集部）