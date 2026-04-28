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【これからどうなる？】値上・値下どうなるのか。パソコン値上がりの最新事情を分析します

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IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、「【これからどうなる？】値上・値下どうなるのか。パソコン値上がりの最新事情を分析します」と題した動画を公開した。パソコンやスマートフォンの価格高騰の背景と、今後の価格推移の予測を解説している。



昨年の秋にパソコンの値上がりを予測していたという戸田氏。その原因はメモリーやSSDなどの高騰だという。「部品が値上がりしたんで当然上がるという形で上がったわけですよ」と説明し、今年の春頃から各社の製品で値上げが顕著になっていると指摘した。



具体的な例として、マイクロソフトの「Surface Pro」の12インチモデルで最大4万6,000円の値上げが発表されたほか、Xiaomiのタブレットや、NTTドコモの「いつでもカエドキプログラム」におけるiPhoneの実質負担額も引き上げられた。特にミニPCの価格高騰は激しく、昨年夏頃には6万円から8万円台で購入できたメモリー32GB・SSD1TBのモデルが、現在は10万円を超える価格になっているという。今後の価格推移について、戸田氏はメモリーとSSDの価格データを提示し、「もうこれ以上上がらないと思います」と予測。ただし、過去の底値まで下がることはなく、高止まりするか緩やかに下がる程度だと分析した。



今後パソコンを購入する際のアドバイスとして、「去年の夏より前から売ってるモデルを見つけて、その値段が安いんだったら絶対買いです」と推奨。一方で、安価でもメモリーが8GBのモデルはやめたほうがいいと注意を促し、最低でも16GB、長く使うなら32GBを選ぶべきだと語った。また、Appleの「MacBook」の整備済製品や、Snapdragonを搭載したWindows PCを狙い目として挙げている。価格は高止まりしているものの「これ以上待っても下がらない」として、必要なら買い時だと総括した。