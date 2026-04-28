大学受験において過去問はいつから解き始めるのがいいか。東京大学出身で、小中高生向けの国語塾代表の神田直樹さんにプレジデントオンライン編集部が取材したところ、「過去問を解くタイミングは、早ければ早いほどいい。それだけで学習がかなり楽になる」という――。（後編／全2回）

■「いつから過去問を始めたらいいのか」への回答

私は中学校3年生で東大を目指したときに、最初にしたのが過去問を手に入ること。これが大正解でした。結果的に、このおかげで、高1の段階では模試で偏差値45だった私は効率よく東大に合格できたと思っています。

過去問は、なぜ早く手にとったほうがいいのか。それはゴール像を知るためです。それがわからなければ、何をすればいいのかわかりませんから。

例え話として、エチオピア料理に“インジェラ”という食べ物があります。これはオフチョベットしたテフをマブガットして、リットすることでできる料理です。子供にとって受験というのは、数年後に「この全く未知なインジェラをつくれるようになる」ようなものだと私は思います。

現時点では全くわからない言葉で、わからないことを説明されている。インジェラの完成像がわからないから、何をどうして完成に向かえばいいのかが全くわかりませんよね。

■惑わされてはいけない

翻訳すると、粉にした穀物の一種を発酵させることで、ナンのようなものを作る料理なのですが、そこを知らずに、エチオピア料理だからとスパイスの勉強をしたり、千切りができないからと千切りの練習をしたりしても、インジェラにはスパイスも千切りも必要ありません。

写真＝iStock.com／MagicBones インジェラ ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／MagicBones

インジェラを完成させる＝志望校に合格するために何をすればいいのか。その手がかりになるのが「過去問」なのです。過去問というのは、実力チェックのためにあるのではなく、明後日の方向に走り出していかないために、最後の最後に「ここにたどりつけばいい」という“北極星”のごとき存在。

受験というのは、とにかく心を惑わすものが多い。模試の成績や学校のテストなど、いろいろな気になるものがあるせいで、モチベーションが下がってしまいます。周りの子供と比べて落ち込んだり、不安になったりして、勉強をやめたり、志望校を変えたりすることもあります。

実は模試やテストで、いい点をとっても意味がありません。本当に大事なのは、受験当日に過去問と同じ難易度の問題が出たときに解けることです。山ほど惑わすものがある中で、過去問という一点だけを見つめると結果的に、モチベーションやメンタリティは安定します。そことの距離だけを見つけて勉強すればいいだけですから。

みんな、受験というものを心理的に難しくしすぎなんです。

■過去問で「勉強がかなり楽になった」ワケ

先ほど述べたように、私は中学3年生のときに東大の過去問を手に入れました。もちろん解けるはずもないので、まずは見てみました。解答も読んでみました。これだけでも、かなり学びがあります。意味がわからなくても何となく、問題のイメージはつかめますし、場合によっては作戦が根本的に変わることもあり得るでしょう。

例えば私の場合には、過去問を見たことで、英語ではなくドイツ語で受験することに決めました。なぜなら明らかにドイツ語のほうが簡単だったからです。同じ試験時間なのに、英語よりもドイツ語の問題のほうがはるかに少ない。これは英語で受けないほうがいいとわかりました。

他にも日本史は資料がついていることに気づきました。資料を読みとれば、ある程度できることがわかったので、年号などを細かく暗記する必要がなくなり、勉強がかなり楽になりました。早いタイミングで過去問を見たことで、試験の傾向をつかめて、勉強の指針が定まっていきました。

■決して子供一人で見てはいけない

とはいえ過去問を早く見ると「こんなの無理……」と早々に子供が自信を失ってしまう、やる気をなくしてしまうのでは？ という保護者様の声は結構いただきます。

確かにそのリスクはあるからこそ、私は親の関わり方やコミュニケーションの仕方が非常に大事になってくると思っています。初めて過去問を見た子供は、当然ながらそのレベルの高さに圧倒されてしまうでしょう。圧倒されたとしても、早く見ているからこそ、それをクリアするために、これから時間を使うことができるんだよ、ということを保護者様は伝えてあげてほしいのです。

写真＝iStock.com／miya227 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miya227

できれば保護者様自身が、子供と一緒にその過去問を見て、読んで、解いてみてほしい。そうすればわが子の現時点のレベルを把握できますから。子供が最終ゴールにたどりつくための伴走者になれるわけです。

■過去問に取り組む「3つのポイント」

志望校の過去問に取りかかる際に、知ってほしいポイントが3つあります。

（1）5年分の過去問をゲットする

（2）複数の出版社や塾の過去物を比較検討する

（3）スマホや辞書、参考書を活用する

一つずつ説明します。

（1）5年分の過去問をゲットする

問題傾向の変化を把握するために、直近5年分の過去問は手に入れましょう。「最新年度の過去問は直前に残しておく」ことが多いですが、試験の傾向が最も近いのは、最新年度の過去問なので、まず手をつけるべきは最新年度です。

また10年前、15年前の過去問を解いても、傾向が全く変わっている可能性がありますから、あんまり意味がないでしょう。とはいえ私は、完全に独学だったので、過去40年分ぐらいを、2、3回解きましたが……。塾や予備校を活用するのであれば、とりあえず5年分くらいを見てみてほしいなと思います。

■違う出版社の過去問も買うべき理由

（2）複数の出版社や塾の過去問を比較検討する

過去問は、自分の実力よりレベルが高い問題と解答なので、ただ読むだけだと目が滑っていってしまいます。読んだ気になってしまうけれど、実際には頭に全く入っていない。そうならないために有効なのが、「違いを見つける」こと。

ぜひ複数の過去問を手に入れて、解答を比較してみましょう。その解答や解説が違っていたら、何が、どこが違うんだろうと確認するだけで能動的に読むことができます。その解答や解説がブレていたら、それだけ難しい問題だということがわかります。それだけでも複数の過去問にトライしてみる価値はあるでしょう。

ただ中学受験の場合、最近は学校側が模範解答を出すことがあります。その場合、まず保護者様が解いてみて、模範解答と比べてみましょう。保護者様のなかには「問題が解けない」「間違う可能性がある」と躊躇される方がいらっしゃいますが、だからこそいいのです。

完璧な模範解答と、隙のある親の解答を見比べて、その差分を感じることは、子供には非常に良い勉強になります。実は自信のない親のほうが、子供の勉強には役立つと知っておいてほしいですね。

■スマホの有効的な活用法

（3）スマホや辞書、参考書を活用する

ある程度、レベルが上がってきたら、実際に過去問を解くことにチャレンジしてみましょう。一度チャレンジしてみると、足りない部分がわかり、ふだんの勉強や授業の受け方も変わっていくはずです。参考書、辞書、スマホを補助的に活用しながらであれば、まだ解くのが難しいような問題にも意外と臨めます。

まず、参考書。「参考書のこの部分が、こういう形で本番では聞かれる」とわかると、参考書の見方も全く変わってきます。自分の知識に自信がなかったとしても、参考書を見れば解けます。知識に自信がないから、過去問は解かないという考えは捨てましょう。

参考書を見ても意味がわからない用語があれば、辞書で調べて、その機会に覚えてしまえば良いのです。

写真＝iStock.com／fizkes ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes

参考書や辞書で解決しなかった場合には、スマホの活用もOKです。過去問を解くのにスマホは……と思うかもしれませんが、東大入試に限らず、現在の大学入試問題が問うているのは、単なる知識量や暗記力ではなく「思考力」です。スマホを実際の入試で使えないにしても、「より多くの情報を集めて考えるトレーニング」に活用するなら何ら問題ないでしょう。

■「動画」や「類似ニュース」を調べて理解を深める

例えば理科で「次の表は、ある植物を異なる条件で育てた結果である。条件Aと条件Bで成長に差が出た理由を、光のはたらきと関連づけて説明しなさい」などと出た場合、光合成の条件は参考書でチェックするとして、実際の実験動画を複数、スマホで見てもいいでしょう。実験が行われている情景を浮かべやすくなり、今後、類似問題が出たときの耐性がつきます。

英語の問題でも有効です。例えば、「次の英文を読み、筆者の主張を日本語で簡潔にまとめなさい」という問題が出た時、スマホで文章の背景を知れば話の軸を掴みやすくなります。また、同テーマの記事や反対意見の記事を調べてみるのは、思考力を養うトレーニングになります。

なにより、一次資料（統計局、国連、自治体HPなど）に即アクセスできるのもスマホです。

神田直樹『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）

社会問題や実験、自然現象、統計情報に関する自由記述問題は、一度、自力で解いたあとに、元ネタをスマホで調べて、理解を深めておくのもおすすめです。入試問題は、現実の出来事を単純化してつくっていることが多いので、背景を知ると「なぜ、この資料をの載せたのか」「なぜこの設問なのか」といった出題者の意図を読む力も育ちます。

教科問わず、思考力問題にであったとき、まずは自力で解いてみて、その後にスマホで背景について勉強し、もう一度、解答を書きなおしてみる。そこで、どこが良くなったかを言語化できれば、思考力問題の対策としては最強でしょう。

繰り返すようですが、過去問は早く解くほどいい。私の塾では中学受験の子供の親には、小学校5年生ごろに手に入れて解いたら？ とおすすめしています。

志望校が定まっているなら、ぜひお早めに過去問を入手して、読むことから始めてみてくださいね。

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神田 直樹（かんだ・なおき）

Overfocus代表

小中高生向け学習コーチングを行うOverfocus代表。学生時代は、高校にも塾にも通わず、完全独学で東京大学に合格する。学生期に、沖縄県石垣島や高知県で、東大合格を目指す高校生を支援するプログラムを立ち上げ、卒業後はMcKinsey ＆ Companyに入社。同社退社後、これまでの学習経験と論理的思考術を活かし、小中高生向け学習コーチングのOverfocusを立ち上げる。著書は『成績アップは「国語」で決まる！ 偏差値45からの東大合格「完全独学★勉強法」』（ダイヤモンド社）。

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（Overfocus代表 神田 直樹 構成＝池田純子）