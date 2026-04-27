ぱーてぃーちゃん・信子、黒髪ナチュラルメイクで印象ガラリ「別人級」「気がつかなかった」
【モデルプレス＝2026/04/27】俳優の濱田岳が主演を務める「刑事、ふりだしに戻る」（テレビ東京／毎週金曜夜9時〜）の公式Instagramが、4月27日に更新された。お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子のオフショットが公開され、話題を呼んでいる。
【写真】33歳人気ギャル芸人「別人級」黒髪ナチュラルメイクで印象ガラリ
投稿では「信子さん演じる智子は第2話から登場！」とつづり、信子のオフショットを公開。青と銀のヘアカラーにパキッとした赤リップがトレードマークの信子だが、投稿された写真では、艶やかな黒髪に素材を活かしたナチュラルメイク姿でピースサインを浮かべる姿を披露した。
この投稿にファンからは「信子だと気がつかなかった」「雰囲気が別人級に変わる」「黒髪も似合ってる」「派手髪のイメージ強いから新鮮」などの声が上がっている。
本作は「財閥復讐」「ディアマイベイビー」「ひと夏の共犯者」（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した、完全オリジナル漫画＆ドラマ化の第4弾。人生と恋、そして未解決事件の捜査をやり直す、新感覚のタイムリープサスペンスを描く。
信子は2話で、刑事課 強行盗犯係 巡査部長・百武誠（濱田）と百武の元恋人・佐伯美咲（石井杏奈）の間に割って入ってくるデリカシーのない女性記者を演じた。
【Not Sponsored 記事】
【写真】33歳人気ギャル芸人「別人級」黒髪ナチュラルメイクで印象ガラリ
◆信子、ギャル封印の黒髪姿披露
投稿では「信子さん演じる智子は第2話から登場！」とつづり、信子のオフショットを公開。青と銀のヘアカラーにパキッとした赤リップがトレードマークの信子だが、投稿された写真では、艶やかな黒髪に素材を活かしたナチュラルメイク姿でピースサインを浮かべる姿を披露した。
◆濱田岳主演「刑事、ふりだしに戻る」
本作は「財閥復讐」「ディアマイベイビー」「ひと夏の共犯者」（テレ東）に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した、完全オリジナル漫画＆ドラマ化の第4弾。人生と恋、そして未解決事件の捜査をやり直す、新感覚のタイムリープサスペンスを描く。
信子は2話で、刑事課 強行盗犯係 巡査部長・百武誠（濱田）と百武の元恋人・佐伯美咲（石井杏奈）の間に割って入ってくるデリカシーのない女性記者を演じた。
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