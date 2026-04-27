「ドキドキ」山下智久、素肌×スーツの色気あふれる姿に反響「なんだその素敵な笑顔は！」「品があり絵画のよう」
俳優の山下智久さんは4月26日、自身のInstagramを更新。DIORのイベントに参加した際の写真を披露しました。
【写真】山下智久、胸元ざっくりなスーツ姿
ファンからは「DIORとってもお似合いです。素敵」「品があり絵画のような美しさです」「日本より、ちょっぴり楽しんでる感じが、よりチャーミング。笑顔も着こなしも素敵です」「なんだその素敵な笑顔は！！！！！」「セクシーDior山P素敵」「ドキドキしちゃう」「素敵なデニムスーツ姿似合ってますよ」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】山下智久、胸元ざっくりなスーツ姿
「セクシーDior山P素敵」山下さんは「行ってきます」とつづり、13枚の写真を投稿。1〜3枚目の写真は、同ブランドのロゴが輝く会場で、デニムのダブルスーツに身を包んだ姿です。インナーを合わせない“ノーシャツ”の着こなしで、ざっくりと開いた胸元が目を引きます。4〜6枚目では、ブティック内でのカットを公開。ふとした瞬間の色気が漂う表情など、山下さんの多面的な魅力が詰まった投稿です。
デニムセットアップ姿も披露3月4日には、「Behind with」とつづり、デニムジャケット姿を公開した山下さん。カジュアルなセットアップコーデで、クローバー柄のスニーカーを取り入れるなど、遊び心のあるスタイリングが印象的です。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)