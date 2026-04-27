山田涼介、キラキラとした王道ポップソング「MAGIC MUSIC」配信スタート！MVプレミア公開も決定

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Ryosuke Yamada（山田涼介）が5月20日にリリースするアルバム『Are You Red.Y?』（読み：アー ユー レディ？）より、リード曲「MAGIC MUSIC」が4月27日より配信スタートとなった。MVは、4月27日21時にプレミア公開される。

■MVはミュージカルテイストの作品

「MAGIC MUSIC」は、これまでRyosuke Yamadaとしてリリースされたリード曲とはまた違った魅力を放つ、キラキラとした王道ポップソング。心弾むメロディと多幸感に包まれた歌詞が耳に残る一曲となっている。

さらに、4月27日21時には、Hey! Say! JUMP公式YouTubeにてMVプレミア公開が決定。あらゆるMAGICで展開するストーリーにキュートなアニメーション、華やかな花火など、見どころいっぱいの、カラフルで楽しく煌びやかな、ミュージカルテイストの作品に仕上がった。

■リリース情報

2026.04.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MAGIC MUSIC」

2026.05.20 ON SALE

ALBUM『Are You Red.Y?』

■関連リンク

Ryosuke Yamada OFFICIAL SITE

https://ryosukeyamada.com/