現地でも去就が注目されている守田。(C)Getty Images

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　今季でポルトガルの名門スポルティングとの契約が満了とあり、守田英正は夏の去就が注目されている。

　退団濃厚と言われており、指揮官もそれを示唆するようなコメントを残した。田中碧が所属するイングランド古豪リーズからの関心を伝える報道も後を絶たない。

　最近の活躍で、ファンの一部は守田の残留を願っているようだ。『Sport Witness』は４月25日、先日のポルト戦後の守田によるSNS投稿に、残留を求めるリアクションが多かったと報じた。

　同メディアは「大規模なキャンペーンではないが、ハッシュタグつきで『モリタ残って』の声は高まっている」と報道。そのうえで、「それでも、大局的な展望はさほど変わっていない」と続けている。

「モリタは退団に向かっている。契約が満了となるが、更新は見込まれていない。本人がプレミアリーグ移籍の実現に専念しているのも同じだ」

「一方、リーズは引き続き、ポルトガルで最も彼を近くで追っているクラブと言われている。昨年は真剣に検討したが見送った。だが、今回は非常に異なる状況となっている。フリーでの獲得が可能であり、適切なタイミングで彼は再び好調ぶりを見せている」
 
　Sport Witnessは「ファンのリアクションは少し感情的な要素を加えるが、結果を変えることはないだろう」と伝えた。

「スポルティングはすでに彼がいなくなってからを計画している。モリタがイングランドを望んでいるのは変わらない。そしてリーズはすでに対処している状況を分かっている」

「現在のパフォーマンスは移籍実現に向けて動きを早めるかもしれない。彼がこのプレーを続ければ、選択肢はひとつではなくなるはずだからだ。ただ、リーズ目線でこれは慣れ親しんだ状況だ。とにかく、動くのにこれ以上良いタイミングはないだろう」

　イングランド挑戦は実現するのか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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