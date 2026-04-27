「プレミア移籍に専念」退団報道の日本代表戦士、イングランド古豪加入に現実味！名門サポは“残留キャンペーン”も「結果を変えることはない」
今季でポルトガルの名門スポルティングとの契約が満了とあり、守田英正は夏の去就が注目されている。
退団濃厚と言われており、指揮官もそれを示唆するようなコメントを残した。田中碧が所属するイングランド古豪リーズからの関心を伝える報道も後を絶たない。
最近の活躍で、ファンの一部は守田の残留を願っているようだ。『Sport Witness』は４月25日、先日のポルト戦後の守田によるSNS投稿に、残留を求めるリアクションが多かったと報じた。
同メディアは「大規模なキャンペーンではないが、ハッシュタグつきで『モリタ残って』の声は高まっている」と報道。そのうえで、「それでも、大局的な展望はさほど変わっていない」と続けている。
「モリタは退団に向かっている。契約が満了となるが、更新は見込まれていない。本人がプレミアリーグ移籍の実現に専念しているのも同じだ」
「一方、リーズは引き続き、ポルトガルで最も彼を近くで追っているクラブと言われている。昨年は真剣に検討したが見送った。だが、今回は非常に異なる状況となっている。フリーでの獲得が可能であり、適切なタイミングで彼は再び好調ぶりを見せている」
Sport Witnessは「ファンのリアクションは少し感情的な要素を加えるが、結果を変えることはないだろう」と伝えた。
「スポルティングはすでに彼がいなくなってからを計画している。モリタがイングランドを望んでいるのは変わらない。そしてリーズはすでに対処している状況を分かっている」
「現在のパフォーマンスは移籍実現に向けて動きを早めるかもしれない。彼がこのプレーを続ければ、選択肢はひとつではなくなるはずだからだ。ただ、リーズ目線でこれは慣れ親しんだ状況だ。とにかく、動くのにこれ以上良いタイミングはないだろう」
イングランド挑戦は実現するのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
退団濃厚と言われており、指揮官もそれを示唆するようなコメントを残した。田中碧が所属するイングランド古豪リーズからの関心を伝える報道も後を絶たない。
最近の活躍で、ファンの一部は守田の残留を願っているようだ。『Sport Witness』は４月25日、先日のポルト戦後の守田によるSNS投稿に、残留を求めるリアクションが多かったと報じた。
「モリタは退団に向かっている。契約が満了となるが、更新は見込まれていない。本人がプレミアリーグ移籍の実現に専念しているのも同じだ」
「一方、リーズは引き続き、ポルトガルで最も彼を近くで追っているクラブと言われている。昨年は真剣に検討したが見送った。だが、今回は非常に異なる状況となっている。フリーでの獲得が可能であり、適切なタイミングで彼は再び好調ぶりを見せている」
Sport Witnessは「ファンのリアクションは少し感情的な要素を加えるが、結果を変えることはないだろう」と伝えた。
「スポルティングはすでに彼がいなくなってからを計画している。モリタがイングランドを望んでいるのは変わらない。そしてリーズはすでに対処している状況を分かっている」
「現在のパフォーマンスは移籍実現に向けて動きを早めるかもしれない。彼がこのプレーを続ければ、選択肢はひとつではなくなるはずだからだ。ただ、リーズ目線でこれは慣れ親しんだ状況だ。とにかく、動くのにこれ以上良いタイミングはないだろう」
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