マインツ佐野海舟がバイエルン戦で3得点に絡むパフォーマンスを見せた

ドイツ1部マインツの日本代表MF佐野海舟が現地時間4月25日のブンデスリーガ第31節バイエルン・ミュンヘン戦に先発出場。

チームは3-4で逆転負けを喫したが、ボール奪取からゴールのアシストまで八面六臂の活躍で3得点に絡む圧巻のパフォーマンスを見せた。

開幕からフルタイム出場を続ける佐野はこの日も中盤で先発出場。前半15分にこぼれ球を拾って右からのクロスで先制点をアシストすると、同29分には自陣でのボール奪取からカウンターを発動させ、追加点の起点となった。

同37分にも右サイドで相手からボールを奪い取ると、そのままタッチライン際をドリブルで進み、前線へのスルーパスで決定的なチャンスを演出。王者バイエルンを相手に個の力を見せつけた。その躍動に対して「バイエルン相手でもお構いなし」「もうレベチすぎて」「えっぐいなこれ」「何回バケモンって言えばいいんだ」「バイエルン相手ってこと忘れてしまう」「覚醒が止まらない」「どこまで化けるんや」といったコメントが寄せられた。

前半アディショナルタイム2分には浮き球のスルーパスで3点目を演出するなど佐野はチームの全得点に絡んだ。後半に逆転を許してバイエルンに自力の差を見せつけられる結果になったとはいえ、25歳の日本代表MFはピッチでこの上ないインパクトを残したといえそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）