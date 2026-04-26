平日の睡眠時間にギャップあり　現実は「6〜7時間」37.7％、理想は「7〜8時間」56.3％の調査結果

ライフスタイル領域のメディア運営と不動産事業を展開するAZWAYは2026年3月18日、男女300人を対象に実施した「睡眠に関するアンケート」の結果を発表した。

寝る前にしていること、最多は「スマホでSNS／動画／ゲーム」75.0％

調査では、平日の睡眠時間を聞いたところ、「6〜7時間」が37.7％で最多となり、「5〜6時間」が28.0％、「7〜8時間」が15.0％と続いた。

一方、理想の睡眠時間は「7〜8時間」が56.3％で最多となり、次いで「8〜9時間」が18.0％、「6〜7時間」が17.0％となった。現実よりも長めの睡眠時間を望む傾向が見られた。

また、理想の睡眠とのギャップを聞くと、「少しある」が37.3％、「まぁまぁある」が24.0％、「かなりある」が18.7％、「非常に大きい」が9.3％となり、合計89.3％がギャップを感じている結果に。

睡眠満足度（自己評価）は「40％」が18.0％で最多となり、「70％」が17.7％、「50％」と「60％」がともに13.3％と続いた。

「寝る前にしていること」（複数回答）を聞くと、「スマホでSNS／動画／ゲーム」が75.0％で最多となった。次いで「テレビ視聴」が28.3％、「PC・タブレット作業」が22.3％となり、「スクリーン」の利用が上位を占める結果となった。

調査は2026年1月12日〜15日にインターネットで行われ、対象者は10代〜60代以上の男女。有効回答数は300人。