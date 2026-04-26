◆春季高校野球奈良県大会▽３回戦 天理１―０高田（２６日・さとやくスタジアム）

進学校のエースが、名門校と堂々とわたり合った。奈良・高田が３回戦で昨秋県準優勝の天理に０―１で惜敗した。

先発した入矢優大（３年）は１８１センチ、６０キロの細身のサイド右腕。初回に２死一、三塁のピンチをしのぐと、低めへの抜群の制球力で凡打の山を築く。４回１死一塁から３連打で１点を失ったが、その後は立ち直り、８回まで許した安打は単打７本、１失点で完投した。

母校を指導して１９年の田渕太監督は「（入矢は）メンタルが強いので（天理が相手でも）いつも通りやってくれると思った」と送り出し、期待を超えた。試合前に指揮官はナインに天理対策として「右打者は左で、左打者は右で打とうか？」と珍提案。エースには「頭を使って抑えなさい」と、進学校らしくマウンドに送った。

スタメンに左打者が６人並ぶ天理打線。サイドの右投げにとっては不利となる状況だが、入矢はシンプルに考えた。「右左は関係なく、自分のピッチングをするだけ」と、サイドからチェンジアップ、スライダーを低めに集めた。敵将の天理・藤原忠理監督も「低めに沈むボールを使って抑え込まれた」と、脱帽するピッチングだった。

香芝ヤングでプレーした中学では２年から投手に転向。高身長を生かすためだったが、コーチの指導でサイドから投げた。その後は、独学で球種を増やした。チェンジアップやスライダーは「自分で投げてみて試した」と指導を受けず、映像なども参考にせず自己流で習得したという。

「テンポ良く低めに集めることがしっかりできた。（４回は）四球から失点してしまったのが反省です」と、入矢はしっかり自己分析。成績はクラスでトップ。昨年７月の模試では学年１位にもなった秀才エース。進学は「国公立の理系に進みたい」と目標を掲げる。「学年トップになった時よりも、いいピッチングができた時の方がうれしいです」。惜敗でつかんだ手応えを自信に、夏に大勝負に挑む。