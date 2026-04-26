“渡辺 翔楽曲”のフェスに豪華アーティスト集結！まさかのサプライズも!?“Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported by リスアニ！”レポート

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渡辺 翔の音楽家活動20周年を記念して“渡辺 翔の楽曲しばりのフェス”が実現！リスアニ！の全面協力により“Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported by リスアニ！”が2026年4月19日、東京・豊洲Pitにて開催され、TrySail、内田真礼ら豪華アーティスト11組が集結。「コネクト」など名曲のカバーも飛び出し、LiSAが祝福に駆け付けるというサプライズも！

TEXT BY 金子光晴

PHOTOGRAPHY BY 江藤はんな（SHERPA+）

渡辺 翔の20年の歴史を辿るフェス

アニソン界のヒットメーカー・渡辺 翔が音楽家活動を始めて2026年で20年となる。これまで手掛けた曲は300曲を超えるという。そんな節目に“渡辺 翔の楽曲しばり”で行われたのが今回のフェスだ。井口裕香、S応P、早見沙織、岬なこ、sajou no hana、石原夏織、東山奈央、CYNHN、麻倉もも、内田真礼、TrySailの11組が出演。これだけの超豪華アーティストがクリエイターのフェスで集まるということだけでも、渡辺 翔の20年の実績と信頼が伺える。なお、今回のバンドは“リスアニ！LIVE”でお馴染みのバンドメンバーが参加している。

トップバッターは井口裕香。まずは井口の2ndシングルで、TVアニメ『とある科学の超電磁砲S』前期EDテーマの「Grow Slowly」。「もっともっと！」とコールを煽りまくり、会場のテンションは急上昇だ。なお、今回のフェスでは1アーティストに1曲ずつリリック映像が用意されており、渡辺 翔の歌詞の世界を味わうこともできるという趣向になっていた。続く『ストライク・ザ・ブラッド OVA』OPテーマ「リトルチャームファング」でも完全にスイッチが入った井口は、熱く歌いながらも拳を振り上げて観客を煽っていく。

MCでも「ライブで飲む水がいっちゃん美味しいんだから！」と観客を笑わせた井口。会場をヒートアップさせるというスターターの役割を完璧に果たした後、最後はTVアニメ『とある科学の超電磁砲S』挿入歌「stand still」をしっとりと歌い上げた。

続いてS応Pの4人が登場。S応Pとは“Sho Watanabe勝手に応援プロジェクト”の略であり、活動を終了したA応Pのメンバーが今回のフェスのために再集結したものである。会場に駆け付けたメンバーは工藤ひなき、堤 雪菜、広瀬ゆうき、福緒 唯の4人。

まずはA応Pのデビュー曲、「Never Say Never」。「またこうして歌うことができて嬉しかったです！」と再会を喜んだ。そして2曲目はカバー曲。フェスで何度も共演したというRayの楽曲、TVアニメ『To Loveる -とらぶる- ダークネス 2nd』OPテーマ「secret arms」の曲名が告げられると大きな歓声が上がった。Rayの振りも再現したリスペクトに溢れるカバーだった。

最後はA応Pとしての最後の楽曲「O2リンク」。メンバーにとって、A応Pでいる時間やアニメを好きでいることは、酸素を吸うように当たり前で大切なものという想いを込めて、作詞作曲された曲だという。2021年の活動終了ライブでは無観客だったA応P。だがこの日はたくさんの観客がいて、たくさんの歌声が返ってきた。アニメが好き、アニソンが好きという原点を思い出させてくれる歌詞で、今回のフェスのテーマといっても過言ではないようなメッセージが伝わった。

渡辺 翔は50人いる!?

早見沙織が登場すると会場の雰囲気が一変。アカペラでTVアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV 深章 厄災篇』OPテーマ「視紅」を歌い出す。1コーラスで観客の心を掴むと、その後はバンドの演奏で熱く歌い上げた。

MCでは「翔さんの曲って1人で作ってるとは思えない！50人くらいいると思います多分。でも楽屋でお会いする翔さんはたった1人」と笑わせる。その言葉どおり、次に歌ったTVアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIV 新章 迷宮篇』EDテーマ「Guide」はまったく異質なバラード。リリック映像も相まって世界が浄化されるようだった。

最後もまた何人目かの渡辺 翔が書いたかのような曲で、2015年のデビューコンベンションで披露されたジャズチューン「ESCORT」。もちろんこれだけ幅広い楽曲を生み出す渡辺 翔もすごいが、それを歌いこなす早見沙織の類まれな才能があってこそ。最後は曲に乗って“翔フェス最後まで楽しんでいきましょう”とアドリブで歌うというお茶目な一面も見せステージを後にした。

岬なこはデビューアルバム収録の「ソラトレイト」からスタート。確かな歌唱力がありながらもフレッシュで可憐な歌声に観客は魅了された。MCでは「ちょっと緊張している」という岬が、バンマスの黒須克彦（b）に「昨日も一緒にいましたよね？」と声をかける。現在2ndツアー中の彼女だが、バンマスを務めているのが黒須だったのだ。

次の曲振りで「大好きで尊敬している三森すずこさん」……という言葉を発した時点でフロアは大熱狂（だがそこで「あ、落ち着いてもらっていいですか？」といったん観客を落ち着かせたところに大物の片鱗を感じる）。彼女が声優になるきっかけとなったという三森すずこの「ユニバーページ」（TVアニメ『アウトブレイク・カンパニー』OPテーマ）をカバーし、会場のファンを大いに喜ばせた。

最後にsajou no hanaのsanaを呼び込むと、コラボ曲として昨年配信リリースした「Push the Trunk」を披露。これが待望の初お披露目となった。

アーティストも熱く燃える中盤戦！

岬なこを送り出すと、sajono hanaのパートへ。2018年に渡辺 翔がキタニタツヤ、sanaとタッグを組んで結成されたsajou no hana。現在はボーカルのsanaを中心としたソロプロジェクトへと移行した。1曲目の「メモセピア」はTVアニメ『モブサイコ100 II』ED主題歌。続いて「Parole」（TVアニメ『とある科学の一方通行』EDテーマ）と怒涛の勢いでオーディエンスを圧倒した。

3曲目の「メーテルリンク」（ゲーム『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか バトル・クロニクル』主題歌）は特別に撮影可能という粋な計らいで、多くの観客がスマートフォンを構えながらも跳ぶという光景が見られた。そして最後は「大尊敬する黒崎真音さんの歌を歌いたいと思います」と発し、誰かを護りたいという覚悟を歌った曲だという「Scanning resolution」（スマホゲーム『メイデンクラフト』主題歌）をカバー。黒崎真音の曲が歌い継がれていくのが、とても嬉しく感じられた。

仲入り前に登場したのは石原夏織。まずはTVアニメ『夢見る男子は現実主義』OP主題歌の「Paraglider」。さすがのパフォーマンスで観客のコールは一段と大きくなった。続く「Page Flip」もライブのフィナーレでもおかしくないくらいの盛り上がりだ。「自分のライブではスタンディングやったことないんですよ。皆さんがすごい跳んでてびっくりしました〜」と“翔フェス”のオーディエンスの熱さに驚いていた。

「私が言うのもなんですけど、（翔さんは）私の曲以外も色んなジャンルの曲を書いてて、びっくりしちゃって。もっともっと自分の曲も書いてもらいたいなーと思っちゃいました。書いてくれるかなー？」とお願いした石原。果たしてこんなかわいいお願いを断れるものだろうか。最後の曲はなんと「Clover wish」。石原自身が水守ゆめ莉役で出演したTVアニメ『推しが武道館いってくれたら死ぬ』のOPテーマで、作中に登場するアイドル・ChamJamのメンバー7人で歌唱していた楽曲にオーディエンスは一層の盛り上がりを見せた。

次のページ：サプライズでLiSAが登場！

サプライズでLiSAが登場！

ここで15分間の休憩タイム。休憩中には冨田明宏のMCで渡辺 翔のトークコーナーが行われた。「みんながいてくれたから（今回のフェスが）できたので、まずありがとうございます」と感謝の言葉を述べた渡辺 翔は、「20周年おめでとう」という観客の声に「こんなことが起こるんですね」と感慨深げな様子だった。

そして今回は参加できなかったClariS、そしてLiSAという渡辺 翔を語るうえで欠かすことができないアーティストからメッセージ映像が届いた。

ClariSのクララは「リリースから15年経っているのにこんなにもたくさんの方に愛されている楽曲なんだなと3人でひしひしと感じて嬉しくなりました」と、ClariSの代表曲である「コネクト」のセルフカバーについて言及。エリーは「私は『ケアレス』が大好きで、“間違いもお揃いだねって笑えたらいい”という歌詞が、翔さんの言葉選びが素敵だし、紡がれる音とマッチしていて最高の芸術だなと思っています」と好きな渡辺 翔楽曲について語った。そしてアンナは「『リンクス』は翔さんが紡いでくださったメロディに私たち3人の言葉を載せさせていただきました。想いのこもった楽曲を3人で大切に歌っていきたいと思います」と、ClariSが作詞、渡辺 翔が作曲を行った「リンクス」への想いを伝えた。

それに対して渡辺 翔は「こんなことがあっていいんですかね。（『ケアレス』の）僕が好きだったポイントが同じだったのが嬉しいですね」と感激していた。MCの富田明宏と渡辺 翔の出会いのきっかけも実はClariS。まさに渡辺 翔の音楽家人生が変わったのがClariSとの出会いだった。なお、「コネクト」が大ブレイクしてしばらくはまだ彼はゲームセンターでバイトしており暁美ほむらや鹿目まどかのフィギュアを並べていたというエピソードを披露すると、客席からは驚きの声があがっていた。

LiSAからのメッセージの要旨は「『oath sign』がダークな曲なので気難しい人なのかと思っていたら、すごく明るくて近づきやすい方でした。『clossing field』の時に同じ電車で帰ったことがあって、今回の『crossing field』は『oath sign』を経てよりかっこ良くなったと意気投合し、同じ気持ちで楽曲を作れたの嬉しかった思い出があります。これからも名曲を世界に届けてください。私にもお願いしまーす」というもの。これを聞いた渡辺 翔は「今、僕、走馬灯の途中なんですかね」と現実感がない様子だった……が、ここでなんと、サプライズでLiSAが花束を持って登場！

LiSAは登場するなり客席に向かって「夢で！」と叫ぶと「高く跳んだ！」と観客が歌うというやり取りがあって、さすがとしか言いようがない。メッセージ映像の後にまさかのご本人登場というサプライズに、冨田は「あのメッセージなんだったんだよ」と笑い、渡辺 翔は「言葉が出ない、マジで」と呆然。ドッキリ大成功である。

「電車のエピソードは僕も覚えてます。まだお互い何者でもない感じがあって、これからどうなるんだろうね、でもこの曲で変わりそうだよねというのがあったんですよね」（渡辺）

「そう。『clossing field』ができた時に私たち二人すごくワクワクしてて、2人で帰ってる時に『あのさ、本音言ってもいい？ 『clossing filed』ってめちゃめちゃヤバくない？』って。翔くんが年上か年下かもわからないまま（笑）」（LiSA）

LiSAと渡辺 翔が世に知られていく時期がほぼ同じで、同志的な想いを持った関係であることが明らかになった貴重な時間だった。

最古参のキャラソンに、あの名曲のカバーも！

興奮冷めやらぬなか、後半戦は声優・歌手の東山奈央からスタート。「雨、だね」のセリフで傘を差した東山奈央が披露したのは、TVアニメ『神のみぞ知るセカイ』で“中川かのん starring 東山奈央”として歌唱した「想いは Rain Rain」。傘を差したキュートなパフォーマンス、そして“……ばか”の一言で会場が一気に沸き立つ。東山のTVアニメデビューで歌った曲であり、今日のフェスのセトリの中でも最古参の部類ともいえる曲だという。また、今回のバンドメンバーの黒須克彦、村田一弘（ds）は中川かのんのライブのメンバーでもあったとのことで、色々な意味で感慨深い1曲だった。

今回はセトリにBPMが書かれていたそうで、それによると次に歌った「ワゴン」は今回のフェスでも屈指のBPMだという。そして最後はTV『ニセコイ』のEDテーマで、桐崎千棘（東山奈央）・小野寺小咲（花澤香菜）・鶫誠士郎（小松未可子）・橘万里花（阿澄佳奈）による「想像ダイアリー」をソロで歌唱した。

渡辺 翔がメインコンポーザーを務める、綾瀬志希・月雲ねる・青柳透・広瀬みのりによる4人組ボーカルユニット・CYNHN（スウィーニー）。「今日はCYNHNのことを覚えて帰ってください！」という一言から、「水生」「ノミニー」の熱い歌とダンスパフォーマンスで“翔フェス”のオーディエンスの心を掴んだ。

MCでは「翔さんが作った曲が32曲。翔さんが一番曲を書いているアーティストとしてやらせてもらってます」「翔さん楽曲でしか得られない栄養素がここで摂れます！」「毎日“翔フェス”やってるからねーこっちは！」と渡辺 翔ファンに熱烈アピール。アニソン、声優ファンが多いと思われる観客だったが、この日のパフォーマンスによってかなりファンが増えたのではないだろうか。

「いいおくり」はリリック映像付きでエモーショナルに歌い上げた。そして渡辺 翔の大ヒット曲の1つ、LiSAの「oath sign」（TVアニメ『Fate/Zero』OPテーマ）を綾瀬志希がソロでカバー！とんでもないぶち上がりだったことは言うまでもない。

次のページ：渡辺 翔楽曲との出会いで「稲妻が落ちた」

渡辺 翔楽曲との出会いで「稲妻が落ちた」

TrySailのメンバーである麻倉ももはソロでも登場。まずはTVアニメ『カノジョも彼女』EDテーマ「ピンキーフック」。早くもかわいさ全開で、観客の振りコピが多いのも彼女らしい。続いて、麻倉ももが主演を務めるグルメドラマ「お願いメシ神さま」の主題歌、「幸せって書いて」を披露。かわいい振付も見どころだった。

「翔さんの曲との初めての出会いはTrySailの『whiz』。稲妻が落ちました。こんなに素敵な曲を歌わせてもらえるんだって」と思い出を語った麻倉。後にソロ活動をすることになり、やりたいことを聞かれた彼女は「あの……渡辺 翔さんに曲を書いてほしいです」と初めて名前を挙げた作家が渡辺 翔だったという。そんな経緯で生まれたのが3曲目の「Agapanthus」。コロナ禍でのライブで涙を見せたことも思い出され、ファンにとっても思い出深い楽曲だ。そして環いろはとして歌唱したゲーム『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』ED楽曲の「余白のほんね」で締め括った。

内田真礼も冨田明宏がプロデュースしているという縁もあってか、多くの渡辺 翔楽曲を歌っている声優アーティストの1人。まず1曲目は「ノーシナリオ」をリリック映像付きで歌唱。「私の大事な大事な、大事な時に作ってもらった曲」というほど思い入れの強い楽曲で、ライブで涙を見せたこともあったが、この日は元気に歌い上げた。

「シンボリックビュー」に続き、TVアニメ『冰剣の魔術師が世界を統べる』EDテーマ、力強いロックナンバーの「ラウドヘイラー」では観客の力強い歌声に包まれた。「今、翔さんと曲を作っています。詳しくは言えません（笑）」と渡辺 翔との今後の仕事に期待を持たせた内田。最後は「翔さんとの出会いの曲」である3rdシングルの「からっぽカプセル」（TVアニメ『アニメで分かる心療内科』ED主題歌）。曲中のお決まりのコールで大いに盛り上がった。

代表曲「コネクト」をTrySailがカバー！

フェスのトリを飾ったのはTrySail。渡辺 翔とTrySailといえば一連の『マギアレコード』（以下、『マギレコ』）関連の楽曲が有名で、今回も『マギレコ』関連の曲が多いのかと思いきや、1曲目から驚かされることになった。

イントロが流れた瞬間にファンの大歓声を浴びたのが「sewing dream」。TrySailの初期のライブでよく歌われた隠れた名曲だ。“お祭りマッスルユニット”と化したTrySailにとってはキュートな成分多めなこの曲を、生バンドで聴ける貴重な機会でもあった。2曲目はスマートフォンゲーム『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』テーマソングの「かかわり」で、こちらもライブの定番曲となっている。

更に、ClariSの「コネクト」をカバー！言うまでもなく、社会現象にもなったTVアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』のOPテーマであり、渡辺 翔の代表曲。TrySailは2019年の“SACRA MUSIC FES.2019 -NEW GENERATION-”にてClariSのクララ・カレンとのコラボでなどでもこの曲を歌ったこともあるが、まさかここでカバーが聴けるとは……。観客もClariSのライブかのようなコールで応え、胸が熱くなる1曲だった。そしてフェスの最後の曲となったのが3ndシングルの「whiz」（アニメ『暦物語』ED主題歌）。

“証拠を残しながら 僕らしく行くよ”

この最後のリリックが特に印象的だった。今回のセットリストはすべて渡辺 翔本人が考えたとのことで、この終わり方も意図していたものなのだろう。

フィナーレでは渡辺 翔が再登場。麻倉の音頭により会場のみんなで「翔さん、20周年おめでとう！」と祝福して、フェスはお開きとなった。

“渡辺 翔楽曲しばり”で20年の歴史を振り返った今回のフェス。だがそれだけでなく、渡辺 翔の楽曲によって多くのアーティストの人生が変わったことが実感できた一夜でもあった。これからもきっと、アニソンの歴史を変える名曲、そして私たちの人生に寄り添う楽曲の数々を送り出してくれることだろう。

＜セットリスト＞

M01. Grow Slowly／井口裕香

M02. リトルチャームファング／井口裕香

M03. stand still／井口裕香

M04. Never Say Never／S応P

M05. secret arms／S応P ※Rayカバー

M06. O2リンク／S応P

M07. 視紅／早見沙織

M08. Guide／早見沙織

M09. ESCORT／早見沙織

M10. ソラトレイト／岬なこ

M11. ユニバーページ／岬なこ ※三森すずこカバー

M12. Push the Trunk／岬なこ、sajou no hana

M13. メモセピア／sajou no hana

M14. Parole／sajou no hana

M15. メーテルリンク／sajou no hana

M16. Scanning resolution／sajou no hana ※黒崎真音カバー

M17. Paraglider／石原夏織

M18. Page Flip／石原夏織

M19. Clover wish／石原夏織 ※『「推しが武道館いってくれたら死ぬ」』キャラクターソング

――休憩――

冨田明宏×渡辺 翔／LiSA & ClariSコメント映像

M20. 想いは Rain Rain／東山奈央 ※『神のみぞ知るセカイ』キャラクターソング

M21. ワゴン／東山奈央

M22. 想像ダイアリー／東山奈央 ※『ニセコイ』キャラクターソング

M23. 水生／CYNHN

M24. ノミニー／CYNHN

M25. いいおくり／CYNHN

M26. oath sign／綾瀬志希（CYNHN） ※LiSAカバー

M27. ピンキーフック／麻倉もも

M28. 幸せって書いて／麻倉もも

M29. Agapanthus／麻倉もも

M30. 余白のほんね／麻倉もも ※『マギアレコード魔法少女まどか☆マギカ外伝』キャラクターソング

M31. ノーシナリオ／内田真礼

M32. シンボリックビュー／内田真礼

M33. ラウドヘイラー／内田真礼

M34. からっぽカプセル／内田真礼

M35. sewing dream／TrySail

M36. かかわり／TrySail

M37. コネクト／TrySail ※ClariSカバー

M38. whiz／TrySail

●イベント情報

『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026 supported by リスアニ！』



2026年4月19日（日）開場 16:00 / 開演 17:00

会場：豊洲PIT（東京都江東区豊洲6-1-23）

【出演者】

麻倉もも/井口裕香/石原夏織/内田真礼/S応P/sajou no hana/CYNHN/東山奈央/TrySail/早見沙織/岬なこ （五十音順）

【SUPPORT MUSICIAN】

Ba. & Bandmaster 黒須克彦 / Gt. 山本陽介 / Key. 今井隼 / Dr.村田一弘

関連リンク

『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026』公式X

https://x.com/ShoWatanabeFes

『Sho Watanabe 20th Anniversary Fes.2026』公式Instagram

https://www.instagram.com/showatanabefes.2026/

渡辺 翔オフィシャルX

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