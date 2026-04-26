4月24日、お笑いコンビ「エルフ」の荒川が自身のXを更新。そこでの近影が話題となっている。

「荒川さんは、この日《井川遥さんがコーディネート、ヘア、してくださいました》とポストし、3枚の写真を公開しました。荒川さんといえば、派手なギャルファッションが、そのキャラクターと合わせて強烈なインパクトを与えてきました。しかし、今回の投稿では、デニムを基調とした落ち着いたテイストの服装。ヘアアレンジもしており、いつもと違った大人なファッションを披露したのです」（芸能記者）

この投稿には、SNS上でも大反響が寄せられた。荒川とはバラエティ番組などでも共演しているタレントの村重杏奈は《すんごいかわいいいいいいいいい！！！！！！！！！》とXでコメントを寄せるのをはじめ、《この荒川ちゃんあたしすきかも》《大人ギャル？ってかんじで素敵です！》などと絶賛されている。

「荒川さんは、4月23日に放送されたバラエティ番組『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）に出演。RIKACOさんの還暦パーティに出席するための洋服を、井川遥さんや中条あやみさんにGUで20000円以内でコーディネートしてもらうという企画に挑戦していました。今回投稿した写真は、その企画の中で、井川さんがメイクや洋服をトータルでスタイリングしたものです。

いつもは派手なメイクやファッションで“ギャル芸人”として活動していますが、今回はつけまつ毛はせず、ナチュラルメイク。この姿に、番組共演者からは『めっちゃオシャレ！』『素敵！』と歓声が上がり、本人もご満悦の様子でした」（同前）

この大変身ぶりには、井川遥のコーディネート力にも注目が集まった。

「井川さんは、雑誌モデルとして活躍する傍ら、女優業でも成功してきた経歴の持ち主。私生活でもファッションと深く関わっており、2006年11月に14歳年上のファッションデザイナー・松本与（あとう）氏と結婚し、後に2人の子供を出産しています。

一方、結婚後も家庭を優先して女優活動を行ってきましたが、アパレルブランドを展開するなど、自身も積極的にファッション業界にも進出してきました。過去には、自身が出演したドラマ『罠の戦争』（フジテレビ系）や『下剋上球児』（TBS系）で自身のブランドの洋服を身につけて出演したこともあり、視聴者の間で大きな話題となりました。

現在はブランド展開は休止していますが、それでも彼女のファッションセンスが健在であることが、今回の企画で如実に示されたと言えるでしょう」（同前）

天性のギャル魂を持つ荒川を大変身させたのは、モデル出身の井川が長年培ったファッションセンスだったのだ。