貴重な灯火だったV8エンジンのMGB GT

英国の自動車産業が苦境に立たされていた1970年代、MGB GT V8は貴重な灯火といえた。しかし多くの要因が複雑に絡み、成功といえる結果は残せなかった。

【画像】新車時以上の好印象 MGB GT V8 量産版とコステロ仕様 レストモッド版にMGAも 全128枚

技術的な詰めの悪さが、その理由の1つになった。急激なポンドのインフレと、V型8気筒エンジンへの関心を奪ったオイルショックが、追い打ちをかけた。そもそもエンジンの供給が充分ではなかった、という説も存在するが。



ブルー・グリーンの量産版MGB GT V8と、レッドのMGB GT V8 コステロ マックス・エドレストン（Max Edleston）

直列4気筒が標準だったMGB GTを強化し、200km/h以上の動力性能を持つグランドツーリング・クーペを作るというアイデアは、今も昔も英国人の支持を集めそうに思える。しかし、2591台しか作られなかったことに衝撃を受けてしまう。

その内の1862台は、見た目が美しいクロームメッキ・バンパー。安全性を高めたラバー・バンパー仕様は、1974年末から提供された。だが、親会社を共にしたローバーが発売したSD1と交代するように、1976年末に生産は終了している。

対峙したダットサン240Zやフォード・カプリ

改めて、MGB GT V8は実に魅力的な英国車だ。全長3.9m足らずの2＋2ボディに、壊れにくく軽量な3.5L V8エンジンが載っているのだから。スタイリングは新車時でも新鮮味は薄れていたが、当時の欧州製ライバルに劣らないほど端正だった。

しかし、世界は変化してもいた。洗練度が高く、実用的な選択肢が存在した。ダットサン240Z（日産フェアレディZ）や、フォード・カプリなどが、その筆頭だった。



MGB GT V8（1973〜1976年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

MGB GT V8は、パワフルなMGというコンセプトで、ラインナップに新風を巻き起こすはずだった。20万ポンドと開発予算は限られていたが、1972年に公道でのテストを開始。発売は、予定より遅れたものの、1973年8月に始まった。

試乗した当時の自動車雑誌は、低速域で硬い乗り心地や、高速域での風切り音を指摘した。アンダーステアが酷かったMGCより操縦性は遥かに優れ、動力性能も高かったが、ナイロン製の内装が評価を高めることはなかった。

新車のオースチン・ミニを購入できた価格差

コンバーチブルが設定されないことに、不満を漏らす人もいた。MGの技術者は、ボディ剛性の確保が難しいことを理由にした。同時に、社内の政治的な縛りもあっただろう。

ブリティッシュ・レイランド（BL）傘下のトライアンフは、スポーツカーに強いブランドとして贔屓されていた。好調に売れていたドロップヘッドクーペ、TR6の対抗馬となるようなモデルを、同門から新たに提供する必要性が低いことは、充分理解できる。



MGB GT V8（1973〜1976年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

他方、V8エンジンを積んだクーペ、トライアンフ・スタッグの販売は、北米で苦戦していた。それを受け、GT V8の輸出には消極的だったようでもある。実際、生産された左ハンドル車は極めて少ない。

英国では、4気筒のMGB GTより620ポンドも高く、営業マンは販売に苦戦した。その金額で、新車のオースチン・ミニを購入できたのだから。

26.6kg-mと太いトルクで最高速度は188km/h

GT V8のスタイリングを差別化する計画もあったが、予算が足りなかった。カラードガラスに、ダンロップ社製のスチールリム・アルミホイール、V8のエンブレムを除けば、見た目は殆ど同じ。バルクヘッドとインナーフェンダーも、違ってはいたが。

通常はオプションだったシートのヘッドレストと、リアウインドウの熱線、ブレーキ用サーボは標準で組まれた。強化されたサスペンション・スプリングで車高は僅かに高く、ダンパーはレバーアームで伸縮し、4速MTにはオーバードライブが備わった。



MGB GT V8（1973〜1976年／英国仕様） マックス・エドレストン（Max Edleston）

3528ccのV8エンジンは、GMのビュイック社から技術を譲り受けたもの。オールアルミ製で、スチール製の4気筒ユニットと重さは大きく違わなかった。

ツインSUキャブレターには、バイメタルで吸気温を調整するバルブを実装。最高出力は138psと控えめだが、最大トルクは26.6kg-mと太かった。ロングレシオで、1速で64km/hまで引っ張れ、トップギアでは188km/hに達した。

MGBのV8化ビジネスで成功を収めた人物

そんなV8エンジンのMGB GTを振り返る時、ケン・コステロ氏に触れない訳にはいかない。ミニでレースを戦い、F3マシンも駆った彼は、ひと足先にMGBのV8化ビジネスで成功を収めている。コステロが、最初にV8ユニットを載せた人物ではないが。

1000ポンドの予算と一緒に、MGB GTを彼のガレージへ持ち込めば、5日間でエンジンは換装された。自動車雑誌で仕上がりは絶賛され、ブリティッシュ・レイランドがMGB GT V8の開発へ着手するきっかけを与えたほど。



レッドのMGB GT V8 コステロと、ブルー・グリーンの量産版MGB GT V8 マックス・エドレストン（Max Edleston）

1969年に、彼は不要になっていたローバーのV8エンジンを入手。その扱いやすさを見抜き、ロードスターのMGBへ搭載するというアイデアが生まれたという。排気マニフォールドやクラッチのベルハウジング、MT用アダプターなどを自作して。

この続きは、MGB GT V8（2）にて。