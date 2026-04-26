お笑い芸人・タケトが２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「タケトのゾゾッとＴＯＷＮ」を更新した。

この日は、昨年の「Ｒ−１グランプリ」で史上最年長ファイナリストとなり、ブレーク中のピン芸人・チャンス大城をゲストに迎えた。

チャンスは下積み時代のバイト生活を述懐。のちに売れっ子芸人となる２人と造園会社でアルバイトをしていたことを明かした。

チャンスとともにアルバイトをしていたのは「Ｍ−１グランプリ」２０２１、２０２３の決勝に進出したモグライダー・ともしげ、「Ｍ−１グランプリ」２０２２年から５年連続で決勝に進出中の真空ジェシカ・川北茂澄。

チャンスは「ともしげくん、川北くん。ダブルで（Ｍ−１決勝に）行くのよ。親方が泣いてさ。『マジか！あいつら…』って」と述懐。「のちに俺も（Ｒ−１）ファイナリストになるから『ファイナリスト３組を生んだアルバイト先！』って。『あそこで働いたら売れる』っていうのが有名になった」と話した。

タケトが「造園屋さんだから植木と芸人を育てたんですね」と上手に例えると、チャンスは拍手喝采。タケトは「いや、いい！いい！恥ずかしい。ふわっと行ってほしい」と苦笑していた。