宇都宮が3年連続5回目のB1東地区優勝…序盤の猛攻で名古屋Dを圧倒、ジェレットがダブルダブルの活躍

4月26日、IGアリーナで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第35節GAME2が行われ、宇都宮ブレックスが名古屋ダイヤモンドドルフィンズに90－74で勝利し、東地区優勝を決めた。

試合開始直後、宇都宮はギャビン・エドワーズの先制3ポイントをきっかけに12－0のランを炸裂させると、その後も着実に得点を重ね、30－11と19点のリードを奪って最初の10分間を終えた。





第2クォーターでは点を取り合う激しい展開となるが、宇都宮は相手に主導権を渡さず55－37で試合を折り返した。後半もリードしたまま時間を進めるなか、第4クォーター終盤には名古屋Dに0－12のランを許したものの、試合終了間際に田臥勇太がコーナーからから3ポイントを成功させ、90－74で快勝。3シーズン連続5回目となる東地区優勝を決めた。

個人成績では、宇都宮はグラント・ジェレットが26得点12リバウンド5アシストでダブルダブルを達成。小川敦也が11得点、ギャビン・エドワーズが10得点、D.J・ニュービルと比江島慎が9得点をマークした。

一方の名古屋Dは、アーロン・ヘンリーが16得点7リバウンド、佐藤卓磨が15得点、カイル・リチャードソンが13得点11リバウンドでダブルダブル、齋藤が11得点6アシストを記録した。

■試合結果



名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 74－90 宇都宮ブレックス



名古屋｜11｜26｜18｜19｜＝74



宇都宮｜30｜25｜22｜13｜＝90





【動画】名古屋D vs 宇都宮のハイライト