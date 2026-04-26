毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。4月26日（日）の放送は、大東駿介と行く群馬県館林市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

今回は、一回の旅で巡るお店の数が番組史上最多記録の8軒となった。まず大東とはダノンスポーツパーク（城沼総合運動場）で待ち合わせ。多くのこいのぼりが見られるが、これは「館林さくらとこいのぼりの里まつり」。2005年には5,283匹の鯉が飾られギネス世界記録に認定された。

まずは、焼きたてのクレープに40種類以上の具材の中から自由にトッピングできる「クレープ ベルボア」へ。大東はクリームチーズなど、満島真之介は白玉など、兼近大樹はキウイなどのトッピングを自由に選ぶ。ちなみに店員さんに最もセンスが良いトッピングの組み合わせを聞くと、満島がオーダーしたまるごとマロン・小豆・黒みつ・きなこ・白玉というものに。店舗の駐車場では、番組公式グッズの「メシドラクッション」を手に、お店の様子を聞きつけ訪ねてきたファンの方との交流も。

クレープの完成を待つ間に、旅の作戦会議を行っていた一同。ここで今回の旅の目標が、番組史上最多の軒数を目指してお店を巡ることになった。さらには、大東と満島の一番好きな食べ物が豆腐という共通点も判明し、早速トークは盛り上がる。

次はナマズの天ぷらをいただくべく創業約100年の「柳屋」へ。お目当ての天ぷらはなかったが、ごぼうやにんじんなどの野菜、さらに豆腐も入っている「たたき揚」を購入。ちなみに館林は市内に大きな沼が点在しており、川魚料理のお店が何軒もある。

続いては近くのカフェへ歩いて移動するが、そのカフェの隣に「アサイー工房 館林店」を発見。大阪の本店で1日200個売れることもある人気のアサイーボウルを手がけるお店が館林にも進出した店舗だ。ドリンクの他にも、料理は「アサイードリーム」のLサイズを注文するなどボリューミーだが、「1店舗1店舗、結構ボリュームある食事してない？僕もうちょっと軽めに行くんかと思ってました」（大東）、「軽めやん！」（満島）というやりとりも。

完成を待つ間に隣のカフェ、閉店作業中に快く取材をOKしてくださった「Build.」へ。店員さんは「チーズケーキならいけます」とのことでチーズケーキに加え、レモネードやソーダなど各自ドリンクを注文し店内で乾杯。「アサイー工房 館林店」で頼んでいたアサイーのドリンクや料理も完成し、そちらに戻るとここでもドリンクを飲みながら乾杯。

次は豆腐店に向かうこととなったが、「オレ運転しようか？」と大東が運転することに。移動中、満島が「大東さん兄弟いるんですか？」と聞くと、「僕は一人っ子です」と大東。さらに「大阪におるとき、人見知りすぎて決まった友達としか一緒にいなかった」と明かす。芸人の小林圭輔（金属バット）が幼なじみで親友だという。このあとには、上京後に人見知りを解消することができたエピソードも明かされる。

満島は、大東の20年以上のキャリアの「大きい分岐点」について質問。すると大東は映画『クローズZERO』への出演を挙げた。「小栗旬さんをはじめとする名だたる、その時の若手の最前線を走ってる人たちと（撮影の合間）空いてる時に椅子に座ってくっちゃべってる時に、『この世界に来たんだな』みたいな（実感があった）。あの瞬間はやっぱ未だに思い出す」と大東。共演したキャスト陣は「ギラッギラしてた。命燃やしてる感じあった」という。

さらにこの作品では、当時廃校になったばかりの学校を「丸々、美術さんが（劇中の舞台の）鈴蘭男子高等学校に変えたんですよ」とのことで、「ホンマに没入感がスゴかった。映画の世界に来た、入った感」と回想した。

到着したのは、昔から変わらぬ製法で味を守り続ける、創業76年の「木村豆腐店」。その味を求めて県外から足を運ぶお客さんもいるこの店舗で、木綿豆腐やがんもどきなど15品をお買い上げ。ここまでで一同は5軒の店舗を回った。

次の移動中は、大東の上京後のアルバイトについてトーク。「原宿でカフェ（店員）やってて」「六本木でバーテンもしてました」と大東。「対人恐怖症だったんですよ。もうね、人が怖くて仕方なかった。俳優になるためには直さなアカンから、若い人たちと関わる、だから原宿のカフェ。大人たちと話せるようになりたいって言って、六本木のバーテン」と明かす。

人と接するのが怖かった理由について「めちゃくちゃ目悪かったんですよ」という点に触れる大東。「高校生まで裸眼で暮らしていて、視力が0.03だったんです。で、コンタクトレンズを買ってはめた瞬間に『人ってこんな感じで自分のこと見てんねや』と急に怖くなって。だから、それまで調子乗ったりしてたことが人を傷つけてるんじゃないかとか敏感になっちゃって。元々人見知りっていうのもあってそれに拍車がかかって」と、手汗で湿疹ができるほどだったという。

転機はカフェの店長との出会い。「関西育ちのオーストラリア人だったんですよ。めちゃくちゃ陽キャで！」と大東。「人と話せないんですけどどうしたらいいですか？」と聞くと、「君は何か自分から出そうとしてる。自分に何もないから緊張するようになってる」「オレは外国から日本に来て見るもの全てが新鮮だから、聞きたくて仕方ない」「雑談っていうのは与えるんじゃなくて、受け取ればいい」というアドバイスがあったそう。さらに、店長に「僕に興味あることある？」と聞かれた大東は、オーストラリアではどんなところで遊んでいたかという質問を。すると「写真をいっぱい見せてくれたんですよ。カンガルーが追いかけてくる写真とか、なんかウソみたいな（非現実的な）地形のところとか、見たことない景色いっぱい見せてもらって、気づいたらめちゃくちゃしゃべれるように」と振り返る。

その後は反動で、電車でチャックが開いたリュックを背負う人を見つけると「開いてますよ」と声をかけるなど、よく話すようになったが「弾けたのを次六本木でしめてもらった感じ」とのこと。

到着した6軒目は「直火焙煎 銀豆珈琲」。注文を受けてから店内で直火焙煎。コーヒーの奥深い味わいが楽しめると地元で人気のお店だ。駆け足でさまざまな店舗を回ってきた一同は、ここまでなかった“ほっと一息”の時間を過ごす。

上京時に聴いていた楽曲は何かという話題で盛り上がる一幕も。「30代後半、40代に差し掛かったここでこういう話するのいいですね」（大東）とまったりした三人は、もともと考えていたラーメン屋ではなく焼肉屋を目指すことに。

しかし、「今ラーメン屋あったな」（大東）と、歴代タイ記録の7軒目はラーメン屋「麺屋かねき」に。ラーメンや餃子など5品を注文した。

店内では大東が「ホンマに今撮影中だったって気付きました。二人があまりにも（自然すぎて）」と語り、満島は当番組でゲストが見せてくれる姿に「でもこれが一番素敵な姿なんですよ。僕はやっぱり（撮影）現場とかで裏の（普段の）姿とか見てるじゃないですか。この感じ誰も知らないんだよなって思ってて」と語り、大東も「分かる分かる。番宣とかに出ててもやっぱり緊張してるから」と共感。

兼近も同じ課題意識を持つようで「最近、番組のMCやりたいなって思い始めてきました」という。芸人が「面白いものを作ろうとするから1個上のことをやりたがる」一方、それができないゲストの場合は「いるだけの苦しい時間が続くんですよ」という点に、俳優と話す機会の中で感じた様子。さらに、それを見るファンにとっても「たまに一言しゃべって『やっとしゃべれてた』」という感想になってしまう。その状況に「『それかな？』って最近なってきて」と、「メシドラ」でさまざまな俳優、アイドル、アーティストを迎え一緒に旅をしているからこそのMC像を語った。

移動中は、SNSで募集したお悩みに答える企画「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。今回は千葉県在住・20代女性の「私は人生で一度も彼氏ができたことがなく、付き合いたいと思ったことがありません」「今は推し活で日々が充実しているので、彼氏が欲しいと感じることすらないのですが、これっておかしいことなのでしょうか」という質問。

大東は「別におかしいことではないとは思います。そこを周りと比べる必要はない」と答え、一方で「ただ、俺人見知りで初めて彼女ができたのが18（歳）かな。初めて彼女ができた時に、人と心が触れ合うということの発見はあった。誰かのためになにかを選んだり、誰かのために時間を使うことの喜びはすごい感じたから」と語り、満島も「早くに付き合ってとかじゃなくて、それを排除する必要はないよねという（考え方）」と同意。

そして、番組史上最多記録となった8軒目は「やきにく なおひで 館林店」。海賊船の船内をイメージした店内で、お肉や飲み物など12品を注文。

旅にかかったお金は誰か一人にお支払いいただくのがこの番組のルールだが、ここで店員さんの「やきにく なおひで 館林店」でのバイト歴を予想し、実際の期間との誤差によって勝負を決めることに。三人は、店員さんの年齢や過去のバイト歴を想像したり、接客中の動きを見たりしながら予想。果たしてその結果は？この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

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