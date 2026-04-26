【ちいかわベーカリー】ちいかわとハチワレの誕生日を記念したパンが登場！
『ちいかわベーカリー』では、「ちいかわ」と「ハチワレ」のお誕生日を記念したパンが、2026年5月1日（金）から期間限定で発売される。
＞＞＞お誕生日記念のパンなどをチェック！（写真12点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
お誕生日限定仕様のちいかわパンは、カスタードクリームとアーモンドナッツを合わせた手間暇をかけたパンで、優しくてほっこりするパン。ハチワレパンは、チョコレートクリームとチョコチップを包み込んだ甘さが口いっぱいに広がるパンになっている。どちらもバースデーのさんかく帽子とリボンがポイントの可愛いビジュアルがポイント。
また、キラキラ輝くオーロラパウダー入りの映えるバースデードリンクや、特典などもご用意。
その他、スペシャル企画として、5月1日（金）から期間限定で、ちょっとしたパーティメニューなどにも大活躍しそうな、ボリューム満点のちいかわ豪華パンやギフトにも大活躍しそうな、紅茶缶、ギフト巾着なども登場する。
この一年が素晴らしい年になるよう、皆でちいかわとハチワレのお誕生日をお祝いしよう。
（C）nagano
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『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
また、キラキラ輝くオーロラパウダー入りの映えるバースデードリンクや、特典などもご用意。
その他、スペシャル企画として、5月1日（金）から期間限定で、ちょっとしたパーティメニューなどにも大活躍しそうな、ボリューム満点のちいかわ豪華パンやギフトにも大活躍しそうな、紅茶缶、ギフト巾着なども登場する。
この一年が素晴らしい年になるよう、皆でちいかわとハチワレのお誕生日をお祝いしよう。
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