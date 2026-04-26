フリーアナウンサーの中川安奈さんが２４日、自身のインスタグラムを更新。

ダンスを踊るショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 ダンス動画を公開 「みんながやってるこれ、可愛いからまねしたくて何回も練習したんだけどなんか違う...」「誰かコツを教えてください」



中川安奈さんは「みんながやってるこれ、可愛いからまねしたくて何回も練習したんだけどなんか違う...」と綴ると、動画をアップ。







投稿された動画では、アメリカのシンガーソングライター・Dawinの楽曲「Jumpshot」に合わせて、照れくさそうに笑顔でダンスする、中川安奈さんの姿が見て取れます。





続けて「誰かコツを教えてください」と、呼びかけています。





この投稿にファンからは「安奈ちゃん、若々しい！ また、踊って下さいませ！」・「安奈さん♥♥♥ なかなかリズムがいいですね♥ 可愛いすぎです」・「個性があっていいと思います」・「照れながらのダンスが堪らない」などの反響が寄せられています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】