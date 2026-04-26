【 中川安奈 】 ダンス動画を公開 「みんながやってるこれ、可愛いからまねしたくて何回も練習したんだけどなんか違う...」「誰かコツを教えてください」
フリーアナウンサーの中川安奈さんが２４日、自身のインスタグラムを更新。
ダンスを踊るショットを公開しました。
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中川安奈さんは「みんながやってるこれ、可愛いからまねしたくて何回も練習したんだけどなんか違う...」と綴ると、動画をアップ。
投稿された動画では、アメリカのシンガーソングライター・Dawinの楽曲「Jumpshot」に合わせて、照れくさそうに笑顔でダンスする、中川安奈さんの姿が見て取れます。
この投稿にファンからは「安奈ちゃん、若々しい！ また、踊って下さいませ！」・「安奈さん♥♥♥ なかなかリズムがいいですね♥ 可愛いすぎです」・「個性があっていいと思います」・「照れながらのダンスが堪らない」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】