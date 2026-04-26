アメリカのシークレットサービスは、トランプ大統領が出席していた夕食会の会場近くで銃撃事件があり、1人を拘束したと発表しました。トランプ大統領にケガは無いということです。

銃撃事件が発生したホテルの前です。トランプ大統領はホワイトハウスの記者会が主催する夕食会に参加していました。私がいるこの場所にも参加していた記者たちが多数避難してきていて、タキシード姿で現場リポートする姿も見られます。

トランプ大統領

「警備の1人が銃撃を受けたが、非常に良い防弾ベストを着用していたおかげで命拾いした」

シークレットサービスによりますと、銃撃があったのは夕食会の保安検査場付近で、容疑者1人の身柄を拘束したということです。

夕食会にはトランプ大統領のほか、メラニア夫人やバンス副大統領なども出席していましたが、閣僚らにケガはないということです。

トランプ大統領は会場から避難した後、SNSに「シークレットサービスと法執行機関は素晴らしい仕事をしてくれた。彼らは迅速かつ勇敢に行動した」などと投稿しています。

ロイター通信は、散弾銃で武装した容疑者が警備を突破しようとしたなどと報じていて、当局が詳しい状況を捜査しています。