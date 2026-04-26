「年金は損」という声をよく聞きますが、なぜここまで批判的な意見が多いのでしょうか？実際に制度として問題があるのですか？

なぜ「年金は損」といわれるのか

年金が「損」といわれる大きな理由は、将来への不安と制度への不信感にあります。少子高齢化が進む中で、現役世代が支払う保険料で高齢者の年金を支える「賦課方式」という仕組みが続いています。

この構造では、現役世代の人数が減るほど負担が重くなるため、「自分たちの世代は払い損になるのではないか」と考えられがちです。

また、ニュースやSNSで「年金は破綻する」「将来もらえない」といった強い言葉が目立つことも、不安を増幅させています。実際には制度がすぐに破綻する可能性は低いとされていますが、こうした情報が強調されることで、損というイメージが広がっていると考えられます。

支払った金額と受け取る金額を単純に比較する見方もありますが、年金は保険の一種です。長生きすればするほど受け取れる総額は増えるため、一概に損得だけで判断するのは難しい制度といえます。



制度としての課題はどこにあるのか

年金制度に課題がないわけではありません。最も大きな問題は、人口構造の変化です。少子高齢化により、支える側が減り、支えられる側が増えるというバランスの崩れが続いています。この影響で、保険料の引き上げや給付水準の見直しが行われてきました。

たとえば、将来の年金額は物価や賃金の伸びよりも抑えられる仕組みが導入されています。これにより制度の持続性は高まりますが、受け取る金額が思ったより少なくなる可能性があります。その結果、「払う意味があるのか」と感じる人もいると考えられます。

また、非正規雇用の増加も課題です。収入が不安定な人は保険料の支払いが難しく、未納や免除が増えると制度全体の安定性にも影響します。こうした問題は雇用や所得の構造とも関係しており、個人の努力だけで解決するのは難しい面があります。そのため、制度や雇用環境を含めて社会全体で考える必要があります。



それでも年金に加入する意味とは

批判的な意見が多い一方で、年金には重要な役割があります。それは「長生きリスク」への備えです。人はどれくらい長く生きるかを正確に予測できませんが、年金は生きている限り受け取れる仕組みです。貯金だけでは対応が難しい長寿リスクに対して、有効な備えとなります。

また、年金には老後の給付だけでなく、障害年金や遺族年金といった保障も含まれています。たとえば、働けなくなるような病気や事故にあった場合、障害年金が生活を支える助けになります。この点は見落とされがちですが、保険としての価値を考える上で重要です。

さらに、国が運営する制度であるため、民間の金融商品に比べて安定性が高いという特徴もあります。運用リスクを個人が直接負うわけではないため、リスクを抑えながら老後資金の一部を確保できる点は大きなメリットです。



年金制度の現状を理解し、賢く備えることが重要

「年金は損」という意見が広がる背景には、不安や誤解が混ざっています。確かに制度には課題があり、将来の給付水準に不透明さがあるのも事実です。しかし、年金は単なる貯蓄ではなく、長生きや万が一のリスクに備える社会保険として設計されており、支払額と受給額の単純な比較だけで評価できるものではありません。

そのため、年金だけに頼るのではなく、iDeCo（個人型確定拠出年金）や新NISA（少額投資非課税制度）などを活用して自分で資産形成を行うという考え方も広がっています。公的年金を基盤としながら、自助努力で補うという考え方が現実的といえるでしょう。

制度の仕組みを正しく理解し、自分にとってどのように活用できるのかを考えることが大切です。不安な情報に流されるのではなく、冷静に判断しながら準備を進めることで、将来への安心感を高めることができます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー