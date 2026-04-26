感情を押さえて勝ち続ける。実力派ポーカー女子のプレーに、放送席も称賛を送った。

【映像】「顔面偏差値高すぎ」元ミスコン美女の“クールフェイス”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルBの第1回が4月25日に配信。第1回から出場し、高い実力を見せ続けている廣井佑果子に実況が注目し、視聴者からも反響が集まるシーンがあった。

元レースクイーンの阿久津真央、廣井と同じくミスコン受賞歴のあるのカンナ（戸川栞那）、海外のポーカー大会でも入賞歴のあるちーぴょん（藤原千尋）、麻雀プロ兼ポーカー女子の中川美優、モデルでインフルエンサーの谷口彩菜、そして廣井で組まれたこの予選テーブルB。廣井が2位の好位置につけて迎えたこの場面では、スペードとハートの「55」で参戦した。アクションが進む中で廣井は1800点にレイズ。ちーぴょんがコールし、この両名での対戦となった。

フロップはクラブの「A」、クラブの「K」、ダイヤの「K」。ちーぴょんはチェックし、廣井は1300点をベットした。ここでちーぴょんは迷わずフォールドし、廣井が3000点のポットを獲得した。

1分足らずで終わったやりとりだったが、眉一つ動かさず淡々とチップを引き寄せる廣井にカメラが寄ると、実況のテツヤ氏は「いいリズムで廣井さんが『仕事人』をしているなという感じがしますね」と反応。解説のAmuも「小さいポットが多いですが、そんな中でしっかりと実力を出してきているな、という印象を受けますね」とコメントした。視聴者も「廣井さん参加率高いな」「無難に強い」「さすがプレミア顔面偏差値」と、廣井の冷静なプレースタイルとその美貌に多くのコメントを寄せた。

派手さはなくとも、打つべきところではきっちり打つ。そんな廣井の強さが光った印象的なシーンだった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）