頭のいい人が「疲れたとき」にやっている、“たった1つの習慣”とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

疲れを感じたとき、あなたはどうしますか？

「もう頭が回らない」「何も手につかない」。

そんな経験は、あなたにもきっとあるはずだ。

「疲れたとき」にやっている、“たった1つの習慣”

では疲れを感じたとき、一体どうするのが最善なのだろうか。

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』に、こう書いてある。

戦術60：「一意専心」する

休息も大事だが、もう1つ方法がある。これは正真正銘の現代の修道僧が教える戦術だ。（中略）

この「一意専心」という考えを説明しよう。

一意専心とは、すべてを捧げ、全力を尽くすことだ。自分のブレーキを外して、仕事や人間関係、プロジェクトなどに全身全霊を傾ける。「いまこの瞬間」に情熱と誠意をもって全力で飛び込むのだ。 ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より ――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

つまり、疲れているときほど「今ここ」に集中するのだ。

「休むか働くか」という二択で考えるのではなく、「一意専心」してみる。

たったそれだけで、日頃の疲れをとっぱらうことができる。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）