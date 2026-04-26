「論理的に考えられる子」なら一瞬で答えられる、たった1つの問いとは？
「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になってます!!」
と話題になっているのが、書籍『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』も登場するなど話題になっている。
異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）
たった1つの可能性を論理的に導けるか？
あなたは、
論理的な思考
ができる人でしょうか？
それを測る、いい問題があります。
正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。
知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。
そのためこの問題は、
小学生でも答えられます。
あなたはわかるでしょうか？
1〜5の数字が書かれた赤いカードが5枚ある。
3〜6の数字が書かれた黒いカードが4枚ある。
この9枚のカードを、色が交互になるように並べてほしい。
ただし黒いカードの数字が、その左右にある赤いカードの数字で割り切れるようにしなければいけない。
さて、9枚の真ん中にくるカードはどれ？
イラスト：ハザマチヒロ
――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（43ページ）より
9枚のカードを、色が交互になるように並べる。
「なんだ、簡単な問題だ」と安心したのも束の間、「ただし黒いカードの数字が、その左右にある赤いカードの数字で割り切れるように」の一文で絶望します。
いったいどこから考えていけばいいのか……なかなか難しそうな問題ですね。
まずは糸口を探していきましょう。
次のページで、考え方と正解を紹介します。