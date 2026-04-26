「親が買ったのに、なぜか子どもも夢中になってます!!」

と話題になっているのが、書籍 『頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 （野村裕之著、ダイヤモンド社刊）だ。この本は、Google、Apple、Microsoftといった一流企業の採用試験でも出題され、“考える力”を鍛えるトレーニングとしても注目される「論理的思考問題」を丁寧な解説とともに紹介している。2024年の年間ベストセラー4位（ビジネス書単行本／トーハン調べ）になり、欧米を含む世界13か国でも発売が決定。シリーズ最新作 『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』 も登場するなど話題になっている。

異例なのが、ビジネス書であるにもかかわらず全世代にウケていることだ。「本を読まないうちの子が夢中で読んでいた」「家族みんなで読んでます」「会社の研修で使いました」といった声が殺到。この記事では、シリーズ最新作から1問紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

たった1つの可能性を論理的に導けるか？

あなたは、

論理的な思考

ができる人でしょうか？

それを測る、いい問題があります。

正解は後ほどお伝えしますので、まずはためしに考えてみてください。

知識や難しい計算は必要とせず、「ちゃんと考える力があるかどうか」だけが問われます。

そのためこの問題は、

小学生でも答えられます。

あなたはわかるでしょうか？

「9枚のカード」 1〜5の数字が書かれた赤いカードが5枚ある。

3〜6の数字が書かれた黒いカードが4枚ある。

この9枚のカードを、色が交互になるように並べてほしい。 ただし黒いカードの数字が、その左右にある赤いカードの数字で割り切れるようにしなければいけない。

さて、9枚の真ん中にくるカードはどれ？ イラスト：ハザマチヒロ

――『もっと!! 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題』（43ページ）より

9枚のカードを、色が交互になるように並べる。

「なんだ、簡単な問題だ」と安心したのも束の間、「ただし黒いカードの数字が、その左右にある赤いカードの数字で割り切れるように」の一文で絶望します。

いったいどこから考えていけばいいのか……なかなか難しそうな問題ですね。

まずは糸口を探していきましょう。

次のページで、考え方と正解を紹介します。

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