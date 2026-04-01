ブンデスリーガ 25/26の第31節 ケルンとレーバークーゼンの試合が、4月25日22:30にラインエネルギー・シュタディオンにて行われた。

ケルンはサイード・エルマラ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）、ヤクプ・カミニスキ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレーバークーゼンはパトリック・シック（FW）、ネイサン・テラ（FW）、イブラヒム・マザ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。43分に試合が動く。レーバークーゼンのパトリック・シック（FW）がPKを決めてレーバークーゼンが先制。

ここで前半が終了。0-1とレーバークーゼンがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分レーバークーゼンが追加点。ネイサン・テラ（FW）のアシストからパトリック・シック（FW）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

59分、ケルンは同時に2人を交代。リントン・マイナ（MF）、マリウス・ビュルター（FW）に代わりアレッシオ・カストロモンテス（DF）、ヤン・ティールマン（MF）がピッチに入る。

61分、レーバークーゼンが選手交代を行う。イブラヒム・マザ（MF）からマリク・ティルマン（MF）に交代した。

72分、ケルンは同時に2人を交代。クリストファー・ルンド（DF）、イサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）に代わりフェリペ・チャベス（MF）、ルカ・バルトシュミット（FW）がピッチに入る。

72分、レーバークーゼンは同時に3人を交代。モントレル・カルブレス（FW）、アレイクス・ガルシア（MF）、ネイサン・テラ（FW）に代わりアーサー（DF）、エセキエル・フェルナンデス（MF）、エリース・ベンセギル（FW）がピッチに入る。

77分、ケルンのルカ・バルトシュミット（FW）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、レーバークーゼンが1-2で勝利した。

なお、ケルンは45分にイサクバーグマン・ヨハンネソン（MF）に、またレーバークーゼンは10分にエドモンド・タプソバ（DF）、90+6分にヤニス・ブラスビヒ（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-26 00:30:40 更新