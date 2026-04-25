黄山市黟県の秀里古村で行われた魚灯のパレード。（２０２５年７月２６日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）

【新華社合肥4月25日】中国安徽省黄山市黟（い）県の秀里古村では夜になると、魚の形をしたランタン「魚灯」のパレードがにぎやかに行われ、色とりどりの明かりが伝統行事と村の夜景を引き立てる。訪れた観光客は時間をさかのぼったような感覚に包まれながら、奥深い地域文化を体験する。

中国の景勝地では従来の画一的な観光モデルから脱却し、没入感のある体験を通じた満足感を重視するようになりつつある。

黄山市黟県の宏村で行われた飾りちょうちん「花灯」のパレード。（３月２日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

国内を代表する景勝地で複数の世界遺産を有する黄山市は、観光活性化の道を探求している。市文化・観光局の担当者によると、今年に入り、唐模古村と秀里古村、斉雲山の無形文化遺産や夜間観光プロジェクトが恒常化され、長い歴史を持つ地域の景観や古村落が輝く夜景の中で新たな活力を得ている。

黄山市徽州区の唐模古村で披露された無形文化遺産の民俗芸能「鰲魚飛天」。（２月２７日撮影、黄山＝新華社記者／杜宇）

新たな観光モデルは単なる景勝地のライトアップではなく、黄山市が地域文化を深く掘り起こし、消費トレンドを取り入れながら無形文化遺産の継承や自然景観、そして没入型体験を有機的に結び付けた結果となっている。景勝地の文化的本質と自然の美しさを保ちつつ、観光客が求める体験や満足感を確実に提供することで、写真映えスポットにとどまらない体験の場が生まれている。（記者/陳尚営、杜宇）

黄山市徽州区の石橋村を走るミニ列車。（２０２５年５月１日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市徽州区の唐模古村で披露された無形文化遺産の民俗芸能「鰲魚飛天」。（２月２７日撮影、黄山＝新華社記者／杜宇）

黄山市徽州区の呈坎（ていかん）古村で行われた魚灯のパレード。（１月２０日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市黟県の宏村で行われた飾りちょうちん「花灯」のパレード。（３月２日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市休寧県の斉雲山風景区で披露された「炭花舞」。燃える炭を入れた籠を振り回す。（２０２５年１０月４日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市歙（きゅう）県の徽州古城で開催されたマーケット。（２０２５年１０月２日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市歙（きゅう）県を流れる新安江で、ボートから水鳥の群れを眺める観光客。（２０２５年８月２０日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市黟県の宏村で披露されたパフォーマンス。（２月２０日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市徽州区の臨河村で写真を撮る観光客。（２０２５年１０月２日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市徽州区の石橋村を走るミニ列車。（２０２５年５月１日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市休寧県の横江を渡る「金竜」。竹のいかだをつないで作られている。（２０２５年１０月４日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市の黄山徽秀風景区で披露されたパフォーマンス。（３月２３日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市歙（きゅう）県の徽州古城で披露された無形文化遺産の魚灯舞踊「魚影潤新安」。（２０２５年１２月１９日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市徽州区の西西里秘境で景色を楽しむ観光客。（２０２５年５月１３日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市黟県の西逓古村で「福」の字を書くロボット。（２月１８日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市黟県の秀里古村で行われた魚灯のパレード。（２０２５年７月２６日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市黟県の西逓古村で双方向型のパフォーマンスを披露するロボット。（２月１８日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市休寧県の斉雲山風景区で披露された「打鉄花」。溶かした鉄を空に向けて振りまく。（２０２５年１０月４日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市徽州区の呈坎（ていかん）古村で行われた魚灯のパレード。（１月２０日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）

魚灯を掲げ、黄山市歙（きゅう）県の瞻淇（せんき）村を練り歩く出演者。（２月１４日撮影、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市休寧県斉雲山鎮の「アートハイウエー」を走る車。（２０２５年１２月６日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）

黄山市徽州区の唐模古村で披露された無形文化遺産の民俗芸能「鰲魚飛天」。（２月２７日撮影、黄山＝新華社記者／杜宇）

黄山市休寧県の斉雲山風景区で行われた魚灯のパレード。（２０２５年１０月４日、ドローンから、黄山＝新華社配信／施亜磊）